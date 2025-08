CoopVoce EVO 20: 20 GB e minuti illimitati a 4,90€

Hai mai pensato di cambiare gestore telefonico senza stress e con un’offerta davvero interessante? CoopVoce ti propone una promozione speciale valida fino al 27 agosto che potrebbe fare proprio al caso tuo. Con EVO 20, a soli 4,90 euro al mese e per sempre, porti il tuo numero in CoopVoce e ti godi 20 giga di internet veloce, minuti illimitati e ben 1000 SMS. Sì, hai capito bene: non è solo un’offerta temporanea, ma un prezzo che non cambia mai, perché CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti dal 2007.

Passa a CoopVoce: 20 GB e chiamate a 4,90€

La cosa ancora più comoda è che, se viaggi in Europa o nel Regno Unito, i tuoi giga sono sempre disponibili come se fossi in Italia, per i primi 30 giorni di ogni viaggio. Ti sembra poco? Puoi richiedere EVO 20 direttamente online e scegliere se ricevere la SIM comodamente a casa, con spedizione inclusa, oppure andare a ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi in tutta Italia.

Se sei già cliente, passare a EVO 20 è ancora più semplice: basta un cambio promo con un piccolo contributo una tantum di 9,90 euro e il canone del primo mese già scalato dal credito residuo. E niente paura, non ci sono vincoli o costi nascosti: la trasparenza è uno dei punti forti di CoopVoce.

La copertura? Eccezionale, al 99,8% sul territorio nazionale e all’estero. E grazie alla tecnologia 4G, non solo navighi veloce, ma puoi anche fare chiamate in alta definizione con il servizio VoLTE, che ti permette di continuare a navigare anche mentre parli al telefono. Inoltre, puoi usare la tua rete come hotspot senza costi aggiuntivi, comodissimo per collegare i tuoi altri dispositivi.

Ma non finisce qui: se sei un amante della praticità, con CoopVoce puoi convertire automaticamente i punti spesa Coop in ricariche telefoniche, senza fatica e senza perdere tempo. E per chi tiene all’ambiente, le SIM sono realizzate in plastica 100% riciclata, a partire da vecchi frigoriferi, così la qualità di sempre si sposa con una scelta più sostenibile.

Insomma, CoopVoce non è solo una compagnia telefonica, ma un partner affidabile, sempre pronto a rispondere 24 ore su 24 con un servizio clienti dedicato, disponibile anche via chat. Se stai cercando un’offerta chiara, conveniente e senza sorprese, forse è arrivato il momento di dare un’occhiata a EVO 20.