EVO 200 CoopVoce: 200 GB a 7,90€/mese per sempre!

C’è un’estate che profuma di libertà digitale, e si chiama EVO 200 di CoopVoce. Se ti stai guardando intorno in cerca di un’offerta telefonica che non ti incastri con vincoli assurdi, aumenti improvvisi o asterischi minuscoli, forse è il momento giusto per dare una svolta. Da qui al 18 agosto, puoi portare il tuo numero in CoopVoce e attivare EVO 200 a 7,90 € al mese per sempre. Sì, davvero per sempre. Nessuna sorpresa dopo qualche mese, nessuna rimodulazione. Una rarità, ormai.

EVO 200 CoopVoce: promo a tempo con 200 GB e senza vincoli

Ma non finisce lì: se al momento dell’attivazione scegli anche Rinnovo Facile, il servizio che ti permette di rinnovare automaticamente l’offerta collegando un metodo di pagamento, ti verranno accreditati 20 euro di traffico bonus entro tre mesi. E se stai pensando “eh, ma chissà quanti giga avrò”, la risposta è: 200 giga. Più minuti illimitati, più 1000 SMS. Il tutto alla massima velocità disponibile, con l’aggiunta di un dettaglio che chi viaggia apprezzerà: per i primi 30 giorni all’estero (UE e UK), puoi usare tutti i tuoi giga come se fossi in Italia.

Un altro punto a favore? Puoi attivarla comodamente da casa, ricevere la SIM direttamente nella tua cassetta delle lettere (o scegliere l’eSIM se il tuo telefono la supporta) e iniziare subito a usare il tuo nuovo numero. E il costo iniziale è trasparente: 17,90 €, che include attivazione, primo mese e spedizione.

CoopVoce è una di quelle realtà che ha costruito la propria reputazione su tre pilastri: chiarezza, affidabilità e nessuna furbizia commerciale. Dal 2007 non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti. Non è cosa da poco.

E in più hai accesso a una rete con copertura del 99,8%, hotspot gratuito, servizio VoLTE per chiamate nitide e navigazione simultanea, e persino SIM realizzate in plastica riciclata, perché anche la sostenibilità conta. E se sei cliente Coop, puoi persino trasformare i tuoi punti spesa in ricariche telefoniche. Un’offerta così lineare che quasi ti fa dubitare che sia reale.

Ma è reale. E scade il 18 agosto.