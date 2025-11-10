CoopVoce EVO 30: giga, chiamate e SMS a 4,90€ senza sorprese!

C’è qualcosa di molto rassicurante nel sapere che certe cose non cambiano mai. CoopVoce, per esempio, è uno di quei casi rari in cui la parola “per sempre” ha davvero un peso. L’offerta EVO 30 è pensata per chi vuole una connessione affidabile, senza sorprese, senza vincoli e con un prezzo che resta lo stesso, oggi come domani. E la parte migliore? Attivazione e primo mese gratuiti se la richiedi online.

Con EVO 30 di CoopVoce, internet stabile e prezzo fisso da sempre

Per 4,90 € al mese, hai 30 giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS, con la libertà di usare la tua connessione anche come hotspot, per lavorare o guardare serie ovunque tu sia. E quando viaggi in Europa o Regno Unito, non devi preoccuparti di limiti nascosti: per i primi 30 giorni, puoi usare i tuoi giga esattamente come in Italia. Nessun costo extra, nessuna complicazione.

Se preferisci evitare la SIM fisica, puoi scegliere la eSIM e completare tutto online, in pochi minuti e senza spese di spedizione. In alternativa, puoi ritirare la tua SIM in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi in tutta Italia. In ogni caso, l’attivazione è gratuita e l’offerta parte subito, senza attese.

A differenza di molti operatori, CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti, e questo dice molto sul suo modo di lavorare. Nessun vincolo, nessun balzello nascosto, nessuna clausola scritta in piccolo: EVO 30 è trasparente e stabile, proprio come dovrebbe essere un servizio pensato per semplificare la vita.

In più, la copertura al 99,8% del territorio nazionale garantisce connessioni rapide e stabili ovunque. Il servizio VoLTE ti permette di chiamare con audio in alta definizione e di continuare a navigare anche durante le telefonate, mentre l’assistenza è sempre disponibile — via chat, app o telefono — 24 ore su 24.

EVO 30 è una di quelle offerte che sembrano fatte apposta per chi vuole dimenticarsi delle scadenze e godersi una connessione semplice, chiara e affidabile. CoopVoce la definisce “stesso prezzo per sempre, da sempre” — e per una volta, suona davvero come una promessa che vale la pena credere.