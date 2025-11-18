Wizz Air e il caso dell’abbonamento illimitato che non lo era davvero

L’Antitrust ha imposto a Wizz Air una sanzione da 500.000 euro. Secondo l’Autorità, la compagnia avrebbe promosso il suo abbonamento annuale Wizz All You Can Fly in modo incompleto. Il servizio prometteva voli a tariffa fissa su tutte le rotte internazionali operate dal vettore, il prezzo richiesto era di 599€, con una fase iniziale a 499€. La campagna parlava di libertà totale, ma alcune condizioni non erano spiegate in modo adeguato.

L’Antitrust sostiene infatti che le informazioni offerte ai clienti fossero insufficienti e le regole che definivano le reali possibilità di prenotazione non risultavano chiare.

Molti dettagli, considerati essenziali, non venivano presentati con precisione. Tra questi c’erano le finestre per prenotare i voli, il numero dei posti disponibili per chi aveva l’abbonamento e altre limitazioni importanti. L’Autorità parla così di comunicazione ambigua. I consumatori, secondo il provvedimento, non potevano comprendere pienamente come usare il servizio, ecco che quindi la mancanza di trasparenza ha portato alla sanzione. L’abbonamento era presentato come un prodotto senza limiti. Secondo l’Antitrust, però, i limiti esistevano e non erano comunicati correttamente.

Wizz Air e le clausole considerate vessatorie: i motivi dello squilibrio

L’Antitrust infatti ha rilevato che alcune clausole dell’offerta creavano uno squilibrio evidente tra azienda e consumatori. Le condizioni originarie attribuivano a Wizz Air la possibilità di modificare o interrompere il servizio anche senza motivazioni precise. Le regole non garantivano tutele adeguate ai clienti ed in alcuni casi veniva persino limitato il diritto di recesso. Questo valeva anche quando l’aeroporto scelto dall’utente non veniva più servito. L’Antitrust ha giudicato queste clausole eccessive e penalizzanti, in più diritto al rimborso veniva ostacolato.

Insomma, per l’Autorità tutto ciò costituiva un importante squilibrio tra le parti. Le verifiche hanno quindi portato alla sanzione. Ma non è tutto. L’Antitrust ha chiesto che un estratto del provvedimento venga pubblicato sul sito della compagnia, una decisione che vuole garantire piena trasparenza ai clienti. Tale vicenda mostra quanto sia importante la chiarezza nell’offerta di servizi complessi. L’attenzione dell’Antitrust rimane alta su prodotti che promettono vantaggi illimitati. Il caso Wizz Air diventa quindi un esempio utile per tutto il settore. La trasparenza è vista come un elemento indispensabile e le aziende che offrono formule ad abbonamento devono presentare condizioni complete e verificabili.