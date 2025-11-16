Ad
ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Galaxy S26+: svelato il design del nuovo dispositivo di Samsung?

Alcune indiscrezioni potrebbero aver mostrato il design definitivo dei nuovi Galaxy S26+ di Samsung. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta 2 Minuti lettura
Galaxy S26+

Samsung si prepara a espandere la sua gamma di smartphone di fascia alta. Ciò con l’arrivo del Galaxy S26+. Si tratta di un modello che conferma la volontà del brand di consolidare la linea Plus dopo un debutto inizialmente poco entusiasmante del super-sottile Galaxy S25 Edge. Le recenti indiscrezioni e i render basati su file CAD offrono il primo sguardo concreto sul design e sulle specifiche. Delineando un dispositivo che punta a equilibrare continuità stilistica e miglioramenti funzionali. Nel dettaglio, il design del Galaxy S26+ resta in linea con la famiglia S26, ma introduce dettagli che lo rendono riconoscibile. I sensori posteriori non saranno più separati come in passato, ma allineati verticalmente in un modulo che ricorda un semaforo. La scocca mantiene i bordi piatti, leggermente arrotondati verso l’esterno per una presa più confortevole. Mentre tutti i pulsanti fisici, compresi accensione e volume, restano sul lato destro.

Samsung: ecco i dettagli sul design del Galaxy S26+

Le dimensioni del dispositivo, pari a 158,4 x 75,4 x 7,35 mm, risultano quasi identiche a quelle del modello S25+. Mentre il display da 6,7 pollici utilizzerà un pannello LTPO AMOLED 2X con risoluzione QHD+. E refresh rate adattivo fino a 120 Hz, protetto da Gorilla Glass Victus 2. Sul fronte energetico, Samsung conferma la batteria da 4.900 mAh, compatibile con ricarica cablata a 45W e wireless fino a 25W. Ciò grazie anche all’integrazione dei magneti che supportano lo standard Qi2.

Il comparto fotografico non subirà grandi rivoluzioni. Si partirebbe da una fotocamera principale da 50 MP, un’ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 o 12 MP. Il dispositivo presenterà un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 o un Exynos 2600 a seconda della regione. Mentre il sistema operativo sarà Android 16 con interfaccia One UI 8.5. Mentre la certificazione IP68 garantirà resistenza ad acqua e polvere. A livello di prestazioni, Samsung conferma la strategia dual-chip.

Con il Galaxy S26+, l’azienda conferma l’attenzione a una crescita graduale e ponderata dei propri flagship. Ciò puntando a perfezionare un design collaudato e a garantire prestazioni elevate senza stravolgere la linea. La nuova generazione di smartphone Samsung sembra quindi riflettere una strategia chiara: offrire dispositivi coerenti e riconoscibili, capaci di soddisfare le aspettative.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.