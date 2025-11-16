Ad
Come riconoscere i falsi aggiornamenti che infettano smartphone e PC

Bisogna essere in grado in ogni momento di poter riconoscere quando l’avviso di aggiornamento è una trappola

In tanti non ci pensano o sicuramente non ne sono a conoscenza, ma quando si riceve una notifica di aggiornamento per il proprio smartphone o computer, potrebbe esserci un tranello. Il problema nasce quando l’avviso non arriva dal produttore, ma da un sito o da una finestra ingannevole.
Il fenomeno dei falsi aggiornamenti distribuiti tramite pubblicità o link malevoli, sta aumentando negli ultimi tempi. Questi imitano perfettamente le schermate di Windows, Android o dei browser più noti. I truffatori vogliono portare le persone a scaricare dei veri e propri virus.

Gli indizi che svelano un aggiornamento falso

Il primo campanello d’allarme è la fonte. Gli aggiornamenti veri vengono distribuiti solo tramite canali ufficiali: per Windows il Windows Update, per Android il Play Store o il sistema integrato del produttore, e per i browser come Chrome o Firefox le impostazioni interne.
Se compare un messaggio in un sito che invita a “cliccare per aggiornare subito” o a “scaricare la nuova versione del browser”, è molto probabile che si tratti di una trappola.
Un altro segnale evidente è l’indirizzo web: basta un errore di ortografia o un dominio diverso da quello originale per capire che qualcosa non va. Anche il formato del file può essere rivelatore: gli aggiornamenti autentici non richiedono mai l’esecuzione manuale di file .exe o .apk provenienti da siti sconosciuti.

Come difendersi dai download pericolosi

Il modo più efficace per evitare problemi è aggiornare i dispositivi solo dalle impostazioni ufficiali. Nessuna azienda seria chiede di installare software attraverso pubblicità o pop-up.
Su Android, la funzione “Play Protect” controlla automaticamente ogni app scaricata, mentre su Windows è consigliabile mantenere attivo Windows Defender, che blocca i file sospetti prima che vengano eseguiti.
Chi desidera un ulteriore livello di protezione può utilizzare un’estensione del browser che segnala i siti rischiosi, come quelle basate su Google Safe Browsing o Bitdefender TrafficLight.

Un piccolo controllo in più prima di cliccare può evitare conseguenze gravi: i falsi aggiornamenti sono sempre più convincenti, ma restano trappole costruite su un’unica debolezza, la fretta.

