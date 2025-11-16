Ad
Fitbit: nuova grafica e istruttore AI per Android

Arriva il restyling in stile Material 3 per Fitbit e un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale per allenarsi meglio.

Google ha iniziato a distribuire una versione completamente rinnovata dell’app Fitbit per Android. Il cambiamento è evidente già dal primo sguardo. Interfaccia ridisegnata, nuove animazioni e un approccio grafico ispirato al linguaggio Material 3 Expressive, l’evoluzione del design sviluppato da Google per rendere le sue app più fluide, coerenti e personalizzabili. Ma la vera novità è l’introduzione di un istruttore virtuale alimentato dall’intelligenza artificiale, che punta a trasformare Fitbit in un vero coach digitale.

Secondo quanto rivelato dai primi utenti americani che stanno testando la versione Preview, l’assistente AI funziona come un chatbot interattivo. È in grado di fornire consigli personalizzati su allenamenti, sonno, alimentazione e benessere mentale, basandosi sui dati raccolti dal dispositivo. Il servizio, disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti, richiede un abbonamento a Fitbit Premium e si appoggia a Gemini, il modello linguistico sviluppato da Google. L’obiettivo è offrire un supporto continuo e su misura, adattando le raccomandazioni allo stile di vita dell’utente.

Fitbit: nuova grafica, più fluidità e funzioni intuitive

Il rinnovamento grafico dell’app non è solo estetico ma anche funzionale. Fitbit introduce una navigazione più intuitiva, con colori dinamici e forme morbide che accompagnano l’utente tra le varie sezioni. Le animazioni sono più fluide: i grafici e le tabelle ora si muovono con naturalezza, apparendo da destra verso sinistra per dare una sensazione di continuità. È stato aggiunto un nuovo sistema di ricarica dei dati, attivabile semplicemente scorrendo verso il basso in qualunque schermata, oltre a un pannello flottante che consente di selezionare intervalli di tempo nei report, ispirato al classico Floating Action Button.

Google ha anche migliorato la leggibilità delle informazioni, racchiudendo i diversi contenuti in riquadri ben definiti e semplificando la disposizione degli obiettivi e delle sfide. L’app, più colorata e reattiva, punta a rendere il monitoraggio del benessere quotidiano un’esperienza meno tecnica e più motivante. La versione stabile è prevista per il prossimo anno, ma già oggi la Preview fa intravedere la direzione che Fitbit intende prendere: una piattaforma più intelligente, più umana e capace di dialogare con chi la usa.

