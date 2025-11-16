Swarmbotics AI, giovane azienda statunitense, ha svelato FireAnt: un piccolo veicolo terrestre autonomo pensato per operare in gruppi numerosi e coordinati, con l’obiettivo di mettere pressione a unità molto più grandi. Non è concepito come un singolo sistema ma come una piattaforma modulare, economica e “sacrificabile” — progettata cioè per poter essere sostituita o persa senza impatto rilevante sui costi complessivi della missione. Le varie configurazioni possono individuare, inseguire e, nelle varianti predisposte, contrastare mezzi pesanti come i carri armati.
FireAnt trasforma i piccoli robot in cacciatori di carri armati
Il nuovo robot FireAnt: un veicolo modulare e autonomo progettato per operare in gruppi con diversi casi d'uso.
