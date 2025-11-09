YouTube Music cambia volto: arriva il Material 3 Expressive

Google continua a evolvere la sua interfaccia grafica e questa volta tocca a YouTube Music per Wear OS, che si aggiorna con il nuovo linguaggio visivo Material 3 Expressive. Dopo Keep, Calendar, Home e Gemini, anche l’app musicale per eccellenza riceve un restyling pensato per offrire un’esperienza d’uso più coerente, accessibile e piacevole da utilizzare.

Il nuovo design porta con sé forme più morbide, pulsanti ben visibili e testi più grandi, maggiormente adatti ai display compatti degli smartwatch. Il cambiamento più evidente riguarda il tile principale di YouTube Music, dove ora appare un pulsante “Sfoglia” grande e colorato, molto più intuitivo rispetto al precedente tasto bianco. Questo piccolo ma importante aggiornamento rende la navigazione tra playlist e brani molto più semplice e immediata.

YouTube e AI insieme per un’esperienza più fluida su Wear OS

Le modifiche apportate si estendono anche alla struttura visiva generale. Di conseguenza sono inclusi box rettangolari con angoli arrotondati, colori dinamici che si adattano al tema del dispositivo e una maggiore leggibilità complessiva. L’obiettivo? Garantire un’esperienza musicale sempre fluida e piacevole, anche durante l’uso in movimento.

Oltre alla nuova versione grafica, YouTube Music su Wear OS rappresenta un passo importante della strategia di Google volta a unire estetica e funzionalità sotto il segno dell’intelligenza artificiale. Il Material 3 Expressive, infatti, non è solo una questione di stile. Esso integra elementi adattivi e intelligenti che modificano l’interfaccia in base al contesto d’uso, alla luminosità e persino alle abitudini dell’utente.

La nuova interfaccia sfrutta l’AI per migliorare leggibilità, contrasto e disposizione dei contenuti, offrendo un’interazione più naturale. Non tutte le sezioni sono ancora aggiornate ma Google ha già confermato che il lancio completo avverrà nelle prossime settimane. Quando l’implementazione sarà terminata, l’esperienza d’uso offerta da YouTube Music su smartwatch sarà perfettamente allineata con quella di smartphone e tablet, cosa che ne faciliterà così l’utilizzo da parte dell’ utente.