Gemini: conversazioni private e risposte ad hoc in arrivo

Come potete immaginare Google continua il proprio lavoro di miglioramento di tutta la sua suite di applicazioni e ora tocca a Gemini, l’azienda sta infatti introducendo una serie di novità per l’applicazione con l’obiettivo di renderla più personale, proattiva e soprattutto per garantire un maggiore controllo dell’utente in termini di privacy, tra queste funzionalità spicca sicuramente temporary chat, pensata appositamente per chi non vuole lasciare nessuna traccia e nessun dato riguardo le proprie conversazioni, funzionalità unita a un sistema di personalizzazione basato sulla memoria delle chat precedenti.

Più personalizzato

Questo nuovo meccanismo consentirà Gemini di ricordare le preferenze dell’utente, gli interessi e determinati dettagli condivisi in passato, in tal modo potrà offrire risposte più mirate, per fare un esempio se all’interno di una conversazione precedente l’utente ha parlato di fumetti, film o qualsiasi tipo di contenuto da lui gradito, ad un eventuale richiesta di una festa a tema, l’applicazione potrebbe suggerirgli un allestimento ispirato proprio a quelle tematiche di suo gradimento espresse in precedenza con gadget e scenografie coerenti, lo stesso vale ad esempio per eventuali consigli di lettura, eventuali suggerimenti infatti terranno conto dei generi apprezzati dall’utente.

La funzione sarà inizialmente disponibile solo con il modello 2.5 Pro in alcuni paesi per poi essere esteso anche al modello flash in altri mercati, sarà attiva di default ma potrà essere disattivato in qualsiasi momento semplicemente dalle impostazioni.

Dal lato completamente opposto abbiamo invece temporary Chat che offre la possibilità di aprire sessioni di dialogo che non verranno né salvate né utilizzate per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, si tratta di una funzionalità ideale per le domande riservate o per brainstorming o occasionali, tale modalità infatti conserverà i dati per un massimo di 72 ore in modo da mantenerli disponibili giusto per necessità senza però incidere sulla personalizzazione futura, l’attivazione è semplice, dal momento che sarà possibile avviare una chat temporanea direttamente dalla lista principale delle conversazioni.

Google punta dunque a garantire una combinazione sia di funzionalità e assistenza intelligente ma allo stesso tempo di maggiore trasparenza e controllo della privacy, ecco che dunque ha fornito strumenti che consentono di calibrare il livello di personalizzazioni di condivisione in base alle esigenze di ciascuno con precisione e possibilità di scelta.