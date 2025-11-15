Xiaomi

Anche per il 2025 Xiaomi conferma la sua strategia “a doppio binario”: il rollout di HyperOS 3 sarà infatti suddiviso tra una versione basata su Android 16, dedicata ai flagship e ai modelli più recenti, e una versione basata su Android 15, pensata per i dispositivi di generazione precedente. Il produttore cinese ha già avviato i test interni e pubblicato le prime build di prova, che coinvolgono smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. Le informazioni provengono dai registri di XiaomiTime e dai canali ufficiali della community globale, e delineano una roadmap chiara per i prossimi mesi.

HyperOS 3 con Android 15: cosa cambia

Mentre la versione su base Android 16 porta con sé tutte le novità introdotte da Google — come la gestione avanzata dell’IA generativa e i nuovi controlli sulla privacy — la release basata su Android 15 sarà più conservativa. Si concentrerà soprattutto su ottimizzazioni di sistema, miglioramenti grafici dell’interfaccia e maggiore efficienza energetica, mantenendo la coerenza estetica introdotta da HyperOS 3. Gli utenti potranno comunque contare su animazioni più fluide, nuove funzioni cross-device, miglioramenti alla modalità fotocamera e un’interazione più profonda con l’ecosistema Xiaomi (dai wearable ai tablet della serie Pad).

Tutti i modelli che riceveranno HyperOS 3 con Android 15

Secondo i test in corso, ecco i dispositivi già individuati come candidati ufficiali al rollout:

Xiaomi 13 Lite / Civi 2 → build OS 3.0.0.1.VLLEUXM (EEA)

POCO F5 Pro / Redmi K60 → build OS 3.0.0.4.VMNCNXM (Cina) e OS 3.0.0.1.VMNMIXM (Global)

POCO X6 Neo / Redmi Note 13 5G / Note 13R Pro → build OS 3.0.0.4.VNQCNXM (Cina), VNQTRXM (Turchia), VNQMIXM (Global), VNQEUXM (EEA)

Xiaomi MIX Fold 2 → OS 3.0.0.1.VLRCNXM

Redmi Note 12T Pro → OS 3.0.0.1.VLHCNXM

Xiaomi Pad 6 Pro → OS 3.0.0.2.VMYCNXM

Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra → OS 3.0.0.1.VLFCNXM

Xiaomi Civi 3 → OS 3.0.0.2.VMICNXM

Xiaomi 12 Pro → OS 3.0.0.1.VLBCNXM

Xiaomi 12S Ultra → OS 3.0.0.1.VLACNXM

Xiaomi 12 → OS 3.0.0.1.VLCCNXM

Redmi K60 Pro → OS 3.0.0.2.VMKCNXM

Secondo le fonti, il primo a ricevere l’update stabile sarà il Redmi Note 13 5G, seguito poi dagli altri modelli nel corso delle settimane successive.

I prossimi candidati e le limitazioni

Nella lista non mancano altri modelli che, pur non essendo ancora in test, saranno inclusi nelle fasi successive del rollout. Tra questi:

Xiaomi 12S / 12S Pro

POCO F5 5G

POCO M6 Pro

Redmi Note 12 Turbo

Xiaomi 12T

Per molti di questi smartphone, HyperOS 3 basato su Android 15 rappresenterà l’ultima major release disponibile, prima del passaggio al solo supporto di sicurezza.

Non tutti, infatti, saranno aggiornati alla futura versione 3.1, riservata ai modelli con Android 16 nativo.