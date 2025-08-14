Redmi punta ad uno smartphone sottile con batteria da 8500 mAh

Redmi sembra determinata a cambiare le regole della portabilità con il nuovo prototipo di smartphone potente ma sottile che è già in fase di test. Grazie ad una batteria da 8.500 mAh, il dispositivo promette un’autonomia che va ben oltre la sola giornata di utilizzo. Ma il vero asso nella manica è lo spessore che non scende a compromessi per inglobare al meglio una batteria così potente. Parliamo infatti di uno spessore sotto gli 8,5 mm, un risultato sorprendente che combina autonomia estrema con design raffinato.

Dietro a questa magia c’è una batteria sviluppata internamente, probabilmente basata su materiali come il silicio e il carbonio. Questa tecnologia consente di integrare una quantità di energia impensabile in un corpo così sottile, mantenendo allo stesso tempo massima durabilità e sicurezza nei cicli di ricarica. Non solo, il dispositivo resta maneggevole e leggero, nonostante la batteria fuori scala rispetto a tante altre. Insomma, un’innovazione che potrebbe ridare vita al concetto di “dispositivo in standby infinito”.

Perché la batteria super potente in un design sottile del nuovo Redmi cambia tutto

Immagina viaggiare per due, tre giorni senza portarti un caricatore o senza preoccuparti di trovare una presa disponibile. Riprese in 4K, maratone di streaming, gaming prolungato. Tutto questo e tanto altro diventa possibile. Tutto senza il “peso” di un mattoncino in tasca. Se il test di prova sarà superato, potremmo assistere al debutto di una nuova categoria di smartphone sottili, ma con autonomia da veri performer del settore.

Certo, aumentare la batteria richiede attenzione sul fronte termico, velocità di ricarica e peso proporzionalmente ridotto più possibile. Ma questa proposta dimostra che Redmi non sta solo stabilendo nuovi traguardi da raggiungere, sta aprendo una strada tutta nuova; quella di dispositivi eleganti, pratici e quasi ‘eterni’. E se Honor – lo sfidante diretto in questo campo – ha già in mente batterie da 10 000 mAh, la corsa al migliore in pista è ufficialmente aperta.