Android 16: il rinnovamento del launcher passa dalla privacy

Google sta continuando i lavori per quanto riguarda l’arrivo della prossima versione del suo sistema operativo litigato agli smartphone, ovviamente il protagonista è Android 16 e la società non si sta impegnando per rinnovare in maniera radicale ed efficace il design del suo sistema operativo, nello specifico le operazioni si concentrano sull’introduzione del Material 3 Expressive Design, in particolare design per l’interfaccia grafica che introduce elementi decisamente più giocosi e gradevole la vista con riquadri circolari ben separati tra loro per una visione più ordinata e facile da elaborare.

Anche la privacy passa da questi elementi

Questo cambiamento significativo riguarderà anche due sezioni decisamente importanti nella gestione del dispositivo, stiamo parlando delle sezioni sicurezza e privacy e della sezione Dashboard della privacy, queste due infatti verranno entrambe rinnovate con i classici elementi rappresentativi di questo particolare design impiegato da Google per Android 16, tutti gli elementi presenti all’interno di questi menu saranno infatti riadattati e resi coerenti con lo stile scelto, ad essere coinvolti ad esempio saranno tutte le impostazioni selezionabili, l’elenco delle autorizzazioni concesse così come anche il menu per la generazione di QR code per la condivisione delle password Wi-Fi, nessun elemento dunque sarà lasciato al caso e Google si impegnerà per rendere l’esperienza d’uso del nuovo sistema operativo quanto più coesa e coerente possibile con il nuovo stile adottato per il suo nuovo sistema operativo.

Non rimane dunque che attendere il rilascio di ulteriori versioni beta per vedere quanto in profondità questi cambiamenti arriveranno e come influenzeranno l’esperienza d’uso degli smartphone che ovviamente verranno aggiornati al sistema operativo più recente, sicuramente i feedback della community avranno un ruolo essenziale per consentire a Google di optare per le scelte migliori e più funzionali, ricordiamo che andrò il 16 è in fase del beta testing e periodicamente Google rilascia versione aggiornate per coloro che sono iscritti alla fase beta.