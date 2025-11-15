Samsung

Samsung continua a dimostrare perché il suo ecosistema software resta uno dei più completi e versatili del panorama Android. Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per RegiStar, uno dei moduli più apprezzati della suite Good Lock, che sale ora alla versione 1.0.67. Si tratta di un update mirato ma importante, che introduce correzioni e miglioramenti di stabilità per alcune funzioni chiave, in particolare su Galaxy Flip e sulla modalità Back Tap.

Cos’è RegiStar e perché è così utile

Chi conosce Good Lock sa bene che si tratta di una piattaforma di personalizzazione avanzata per dispositivi Galaxy, disponibile tramite il Galaxy Store. All’interno di questa suite troviamo diversi moduli — come Multistar, Theme Park, Sound Assistant e, appunto, RegiStar — che consentono di modificare in profondità l’interfaccia One UI, andando ben oltre le impostazioni standard. RegiStar, nello specifico, permette di configurare azioni rapide legate a gesture fisiche:

premere due volte il retro del dispositivo (funzione Back Tap);

premere a lungo il tasto laterale;

o esercitare una pressione maggiore sullo schermo, per attivare app e scorciatoie personalizzate.

È uno strumento pensato per chi vuole rendere il proprio Galaxy più reattivo e “su misura”, sfruttando appieno il potenziale dell’hardware e della One UI.

Cosa cambia con la versione 1.0.67

Il nuovo aggiornamento — già in distribuzione sul Galaxy Store — introduce tre novità principali secondo il changelog ufficiale:

Fix per Galaxy Flip e Gemini sullo schermo esterno

Samsung ha risolto un bug che impediva il corretto avvio dell’app Gemini sul display esterno dei dispositivi pieghevoli Galaxy Z Flip. Un intervento importante, visto che la compatibilità con lo schermo secondario è sempre più centrale per la produttività e l’interazione rapida.

Back Tap migliorato in modalità risparmio energetico

La funzione Back Tap, che consente di eseguire azioni con un doppio tocco sul retro del telefono, ora funziona correttamente anche quando è attiva la modalità di risparmio energetico.

In precedenza, l’attivazione del risparmio interferiva con la sensibilità del sensore, causando ritardi o mancate rilevazioni.

Patch di stabilità generale per Back Tap Infine, Samsung ha introdotto una patch di ottimizzazione dedicata a migliorare l’affidabilità del riconoscimento dei tocchi e la coerenza del comportamento del modulo su diversi modelli Galaxy.

Un piccolo aggiornamento, ma dal grande impatto

Pur trattandosi di un update minore, la versione 1.0.67 di RegiStar conferma l’impegno costante di Samsung nel supporto post-vendita. La capacità di risolvere rapidamente i problemi segnalati dagli utenti, soprattutto quelli legati all’integrazione tra moduli di sistema e app AI come Gemini, è una prova della maturità del progetto Good Lock, ormai diventato un punto di riferimento per gli utenti esperti Android.