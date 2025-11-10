Xiaomi 17 Ultra punta al record: in arrivo il sensore fotografico più grande mai visto su smartphone

Xiaomi 17 Ultra

Il futuro dei cameraphone potrebbe parlare ancora una volta cinese — e più precisamente, Xiaomi. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal sempre puntuale Digital Chat Station, il prossimo Xiaomi 17 Ultra monterà il più grande sensore fotografico mai integrato su uno smartphone, un traguardo che — se confermato — riscriverebbe le regole della fotografia mobile.

Non ci sono ancora misure ufficiali, ma il leaker suggerisce che supererà l’attuale standard da 1 pollice già visto su diversi top di gamma “Ultra”, portando la serie di punta Xiaomi verso un nuovo livello di qualità d’immagine e resa luminosa.

Un sensore da record: 50 MP e apertura f/1.6

Le informazioni condivise finora parlano di un sensore principale da 50 megapixel, con lunghezza focale equivalente di 23 mm e apertura f/1.6 — numeri che fanno pensare a un modulo completamente riprogettato, probabilmente con una lente customizzata in collaborazione con partner ottici storici dell’azienda. La grande novità, tuttavia, non sta solo nella risoluzione ma nella dimensione fisica del sensore, che si avvicinerebbe o addirittura supererebbe la soglia del pollice, già definita il “golden standard” per la fotografia mobile e semi-professionale.

Un sensore di tale ampiezza garantirebbe un controllo più naturale sulla profondità di campo, una resa superiore in condizioni di scarsa illuminazione e una fedeltà cromatica mai vista su uno smartphone.

Un modulo fotografico da professionista

Xiaomi 17 Ultra non si limiterà però al solo sensore principale. A completare il comparto troviamo:

Ultra-grandangolare da 50 MP (14 mm) per catturare panorami ampi e dettagliati.

Tele da 200 MP con due lunghezze focali integrate (70 mm e 100 mm), equivalenti a uno zoom ottico variabile 3x–4,5x.

Un sistema che, se confermato, rappresenterebbe uno dei più versatili e avanzati mai integrati su smartphone, combinando zoom ottico, macro e fotografia notturna con risultati che potrebbero avvicinarsi alle mirrorless di fascia alta. Secondo le indiscrezioni, anche il sensore della tele sarebbe “sovradimensionato” rispetto ai modelli precedenti, per ridurre la perdita di dettaglio e migliorare la resa alle focali più lunghe.

Design familiare, ma senza display secondario

A livello estetico, il nuovo Ultra manterrà la filosofia già vista con i precedenti 13 e 15 Ultra: un grande modulo circolare centrale che ospita l’intero comparto fotografico, questa volta privo del display secondario posteriore introdotto sui modelli Pro. L’assenza del mini schermo posteriore, a detta di Xiaomi, permetterà di ottimizzare lo spazio interno e garantire una migliore dissipazione del calore, aspetto fondamentale per la gestione di sensori così grandi e processori di ultima generazione.