In arrivo HyperOS 3: Xiaomi prepara il salto di qualità

HyperOS 3 è già in fase di sviluppo e sarà presto realtà. Basato su Android 16, introdurrà delle importanti novità per l’interfaccia utente. Secondo quanto trapelato, Xiaomi intende rivoluzionare l’esperienza d’uso con nuove funzioni intelligenti e con delle animazioni aggiornate. Non si tratterà di un semplice aggiornamento tecnico. Questa nuova versione sarà compatibile con un numero maggiore di dispositivi, anche di fascia media e bassa. Molti utenti attendono soprattutto un’interfaccia più fluida, controlli più semplici e nuove opzioni per la personalizzazione. La stabilità sarà migliorata, così come la gestione delle risorse. Xiaomi vuole puntare su un sistema veloce, sicuro, ma soprattutto leggero.

HyperOS 2.3 è disponibile: Android 16, ottimizzazioni e patch

HyperOS 3 non ha ancora una data di uscita ufficiale. Tuttavia, il rilascio è previsto entro pochi mesi, forse già in autunno. L’azienda sta testando internamente le prime build. La fase di rollout potrebbe partire dai modelli più recenti, come Xiaomi 15 e 14T Pro.

Prima dell’arrivo di HyperOS 3, Xiaomi ha pubblicato l’aggiornamento intermedio HyperOS 2.3. Si tratta di una versione stabile e ottimizzata. Il sistema include Android 16 e anche patch di sicurezza aggiornate. Nessuna modifica visibile all’interfaccia, ma molti miglioramenti tecnici. Sono state perfezionate le animazioni, la gestione della memoria e la stabilità generale del sistema. Anche l’autenticazione biometrica è più sicura. Le patch di sicurezza integrano nuovi controlli per la privacy e protezioni contro malware e app dannose.

HyperOS 2.3 è già disponibile su alcuni top di gamma, come Xiaomi 15, Redmi K70 Ultra e Xiaomi 14T Pro. Xiaomi ha confermato che il rollout sarà graduale. Gli utenti dovranno attendere in base al modello e alla regione. Per chi desidera più controllo, è disponibile sul Play Store l’app non ufficiale MemeOS Enhancer. Consente personalizzazioni extra e gestione avanzata. L’aggiornamento rappresenta un passo preparatorio. Serve a rendere stabile il sistema in vista del salto evolutivo promesso con HyperOS 3.