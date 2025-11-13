Valve Steam Machine, il ritorno della console: è in grado di competere con i grandi nomi?

Dopo anni di silenzio, Valve riporta in scena la sua Steam Machine, un cubo tecnologico di appena 20 centimetri di lato. L’azienda punta a conquistare lo spazio accanto a Sony, Nintendo e Microsoft, armata di idee audaci e di un design tanto semplice quanto elegante. La console sarà distribuita anche in Italia a partire dal 2026, negli stessi mercati in cui è presente Steam Deck. Il nuovo dispositivo utilizza SteamOS, sistema basato su Linux, e grazie al software Proton consente di eseguire i giochi Windows con prestazioni spesso superiori a quelle offerte dal sistema di Microsoft. Un elemento che ha già convinto milioni di giocatori su Steam Deck torna ora potenziato. Il sistema promette aggiornamenti automatici in background per giochi e sistema operativo, eliminando attese e download infiniti prima di poter giocare. Un piccolo dettaglio? Forse, ma chi non ha mai imprecato davanti a una patch da decine di gigabyte?

Potenza tutta compatta

All’interno del cubo pulsa una CPU AMD custom a sei core Zen 4, con TDP da 30 W e frequenza massima di 4,8 GHz. A supportarla, una GPU RDNA3 “Navi 33” con 28 Compute Unit, 8 GB di VRAM GDDR6 e TDP di 130 W. Completano il pacchetto 16 GB di RAM DDR5, un SSD M.2 2280 e connettività Wi-Fi 6E integrata. Secondo le prime indiscrezioni, la console Valve garantirebbe prestazioni superiori alla PS5 Pro. Qui si parla di circa 65 FPS in Cyberpunk 2077 a dettagli medi su TV 4K, con upscaling FSR 3 da 1080p. Non un mostro da gaming desktop, ma una macchina incredibilmente equilibrata per dimensioni così ridotte. Il sistema di raffreddamento, progettato su misura, occupa gran parte del volume interno con heatpipe e una ventola ad alte prestazioni.

Valve sfodera la sua personalità

Il pannello frontale magnetico può essere sostituito e Valve rilascerà i file CAD per permettere a chiunque di produrre versioni personalizzate. Un gesto che parla di apertura e passione per la community. Il nuovo Steam Controller, opzionale, offre un layout familiare ma arricchito da due touchpad sotto gli stick analogici, richiamo diretto a Steam Deck. Il prezzo? Valve parla di una cifra vicina a quella di un PC equivalente. Le voci indicano circa 800 euro per una console nata per chi crede ancora nella magia del gioco su PC da salotto.