Valve Steam Machine, il ritorno della console: è in grado di competere con i grandi nomi?

Svelata la nuova Steam Machine, una creatura compatta e potente pronta a cambiare il modo di giocare nel salotto di casa.

Rossella Vitale
Dopo anni di silenzio, Valve riporta in scena la sua Steam Machine, un cubo tecnologico di appena 20 centimetri di lato. L’azienda punta a conquistare lo spazio accanto a Sony, Nintendo e Microsoft, armata di idee audaci e di un design tanto semplice quanto elegante. La console sarà distribuita anche in Italia a partire dal 2026, negli stessi mercati in cui è presente Steam Deck. Il nuovo dispositivo utilizza SteamOS, sistema basato su Linux, e grazie al software Proton consente di eseguire i giochi Windows con prestazioni spesso superiori a quelle offerte dal sistema di Microsoft. Un elemento che ha già convinto milioni di giocatori su Steam Deck torna ora potenziato. Il sistema promette aggiornamenti automatici in background per giochi e sistema operativo, eliminando attese e download infiniti prima di poter giocare. Un piccolo dettaglio? Forse, ma chi non ha mai imprecato davanti a una patch da decine di gigabyte?

Potenza tutta compatta

All’interno del cubo pulsa una CPU AMD custom a sei core Zen 4, con TDP da 30 W e frequenza massima di 4,8 GHz. A supportarla, una GPU RDNA3 “Navi 33” con 28 Compute Unit, 8 GB di VRAM GDDR6 e TDP di 130 W. Completano il pacchetto 16 GB di RAM DDR5, un SSD M.2 2280 e connettività Wi-Fi 6E integrata. Secondo le prime indiscrezioni, la console Valve garantirebbe prestazioni superiori alla PS5 Pro. Qui si parla di circa 65 FPS in Cyberpunk 2077 a dettagli medi su TV 4K, con upscaling FSR 3 da 1080p. Non un mostro da gaming desktop, ma una macchina incredibilmente equilibrata per dimensioni così ridotte. Il sistema di raffreddamento, progettato su misura, occupa gran parte del volume interno con heatpipe e una ventola ad alte prestazioni.

Valve sfodera la sua personalità

Il pannello frontale magnetico può essere sostituito e Valve rilascerà i file CAD per permettere a chiunque di produrre versioni personalizzate. Un gesto che parla di apertura e passione per la community. Il nuovo Steam Controller, opzionale, offre un layout familiare ma arricchito da due touchpad sotto gli stick analogici, richiamo diretto a Steam Deck. Il prezzo? Valve parla di una cifra vicina a quella di un PC equivalente. Le voci indicano circa 800 euro per una console nata per chi crede ancora nella magia del gioco su PC da salotto.

