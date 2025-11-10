PlayStation Store, valanga di sconti per novembre

Tutti gli amanti del mondo dei videogiochi potranno sfruttare appieno il mese di novembre. Quest’ultimo sembra infatti essere ricco di svariate occasioni importanti. Le varie aziende del settore del gaming stanno infatti proponendo alcune promozioni di rilievo. Tra queste aziende, spicca ad esempio Sony. Il PlayStation Store si è infatti arricchito con una valanga di sconti ed offerte sensazionali su tantissimi titoli. Vi riportiamo qui di seguito alcuni dei migliori videogiochi proposti in sconto su PlayStation Store.
PlayStation Store, ecco i migliori videogiochi in sconto
- Cyberpunk 2077 – proposto ad un prezzo scontato pari a 22,49 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 55%
- UFC 5 Deluxe Edition – proposto ad un prezzo scontato pari a 22,49 euro contro gli iniziali 89,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- A Way Out – proposto ad un prezzo scontato pari a 5,99 euro contro gli iniziali 29,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- HITMAN World Assassination Deluxe Edition – proposto ad un prezzo scontato pari a 44,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari al 55%
- The Witcher 3 Wild Hunt – proposto ad un prezzo scontato pari a 5,99 euro contro gli iniziali 29,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- Uncharted: The Nathan Drake Collection – proposto ad un prezzo scontato pari a 5,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro con uno sconto complessivo pari al 70%
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – proposto ad un prezzo scontato pari a 6,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 90%
- Shwdow of the Tomb Raider Definitive Edition – proposto ad un prezzo scontato pari a 7,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- Assassin’s Creed Syndicate – proposto ad un prezzo scontato pari a 4,49 euro contro gli iniziali 29,99 euro con uno sconto complessivo pari all’85%
- Tales of Arise PS4 e PS5 – proposto ad un prezzo scontato pari a 9,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%