Iliad TOP 300 Plus: 300GB in 5G, minuti e SMS illimitati per sempre

Iliad torna a far parlare di sé con la nuova offerta TOP 300 Plus, un piano pensato per chi cerca la massima libertà di utilizzo, grandi quantità di dati e zero sorprese in bolletta. L’offerta, disponibile a 11,99€ al mese per sempre, include 300GB in 5G e 4G+, minuti e SMS illimitati in Italia, oltre a 30GB extra per il roaming europeo.

Come da tradizione Iliad, anche questa proposta si distingue per la totale assenza di vincoli contrattuali, nessun costo nascosto e servizi inclusi gratuitamente. L’attivazione della SIM ha un prezzo di 9,99€, mentre la spedizione è gratuita. È possibile scegliere tra SIM fisica o eSIM virtuale, con attivazione rapida direttamente online o nei punti vendita Iliad sparsi in tutta Italia.

Super Promo Iliad: connessione 5G e servizi inclusi

L’offerta TOP 300 Plus sfrutta la rete 5G Iliad, accessibile su tutti i dispositivi compatibili e nelle aree già coperte. Superata la soglia di 300GB mensili, si può continuare a navigare previo consenso a 0,90 centesimi ogni 100MB.

Il pacchetto comprende anche chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali, tecnologia VoLTE per chiamate in alta qualità, hotspot gratuito, controllo del credito, segreteria telefonica e portabilità del numero.

Per chi viaggia, Iliad offre 30GB dedicati al roaming in Europa, oltre a minuti e SMS illimitati. Terminata la soglia, il consumo aggiuntivo costa 0,001586 centesimi per MB, sempre nel rispetto della normativa UE.

Come per le precedenti offerte, anche la TOP 300 Plus è garantita “per sempre”. Il prezzo non cambierà nel tempo, e non ci sono penali o vincoli di durata.

L’offerta si rinnova lo stesso giorno ogni mese, semplificando la gestione del piano. È possibile ricaricare manualmente o attivare la ricarica automatica, così da non rischiare interruzioni di servizio. Insomma, iliad non delude mai. Se siete interessati ad altre promozioni vantaggiose o avere maggiori dettagli a riguardo vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’operatore.