Apple prepara un nuovo accessorio smart home: indizi nell’ultima beta di iOS 26.2

Nel pacchetto dell’ultima beta di iOS 26.2 è spuntato un riferimento che sta facendo discutere gli osservatori: una nuova etichetta di sistema chiamata isFirstPartyAccessory. A segnalarla è Macworld, che ha rintracciato la stringa tra le risorse del framework dedicato alla casa connessa. Il nome è piuttosto esplicito: indica un “accessorio di prima parte”, quindi progettato da Apple, ma non riconducibile alle categorie principali già note. Nel codice, infatti, i prodotti di punta hanno tag dedicati — per esempio isHomePod per HomePod o isAppleTV per Apple TV — mentre i dispositivi dei partner vengono contrassegnati come “isThirdPartyAccessory”.

Questa nomenclatura serve all’infrastruttura “Home” per calibrare aspettative e permessi: sapere se si ha a che fare con un dispositivo profondo nell’ecosistema o con un accessorio esterno consente di modulare funzioni, integrazioni e livelli di accesso. Il nuovo flag suggerisce quindi l’arrivo di un prodotto “di casa” che non rientra nelle famiglie già codificate e che, verosimilmente, richiede un’integrazione ad hoc all’interno del sistema.

Ipotesi: videocamera di sicurezza o altro accessorio “secondario”

Le informazioni sono scarse, e l’etichetta non lascia trapelare la tipologia precisa. Alcune piste note sulla strategia smart home di Cupertino tornano però utili per orientare il ragionamento. Da tempo circolano indiscrezioni su un hub domestico con schermo in stile display da salotto; in questo caso, però, ci si aspetterebbe un tag già esistente o comunque una classificazione affine ai prodotti principali, cosa che qui non si vede.

Più coerente appare l’ipotesi di una videocamera di sicurezza a marchio Apple: un accessorio “secondario” rispetto ai device cardine, ma abbastanza integrato da meritare un flag di piattaforma dedicato. È uno scenario che diversi osservatori hanno evocato in passato e che risponderebbe a un’esigenza chiara: presidiare un segmento dove i concorrenti storici sono presenti da anni e completare l’offerta per la casa con un dispositivo nativamente integrato.

Resta il fatto: nulla, oltre al nome del flag, consente oggi di andare oltre il campo dei rumor. L’unico dato concreto è la comparsa di isFirstPartyAccessory nella beta di iOS 26.2, un segnale di lavoro in corso su un nuovo tassello dell’ecosistema domestico. Tempistiche e natura del prodotto restano da chiarire; la finestra temporale più plausibile è il prossimo anno, quando Apple tornerà ad aggiornare la propria linea per la casa connessa.