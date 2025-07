iOS 26 tornano i fastidiosissimi riassunti AI delle notifiche

Con il rilascio della Beta 4 di iOS 26, Apple ha deciso di reintegrare una delle funzionalità più discusse del suo sistema: i riassunti generati da AI per le notifiche delle app della categoria Notizie e Intrattenimento. La funzione, basata su Apple Intelligence, era stata disattivata a gennaio con iOS 18.3 a causa di errori di sintesi e risultati inadeguati, in particolare per contenuti delicati pubblicati da quotidiani o agenzie di stampa.

Ora, però, la sintesi automatica delle notifiche è tornata attiva di default. Al primo avvio post-aggiornamento, viene mostrata una schermata informativa che invita a confermare l’attivazione e segnala in modo esplicito che il testo riassunto potrebbe non rispecchiare perfettamente il contenuto originale.

Tutto è più chiaro: corsivo, avvisi in rosso e feedback manuale, Apple migliora la funzione

Per evitare nuovi fraintendimenti, Apple ha aggiunto diverse contromisure grafiche e informative. I riassunti AI appaiono ora in corsivo, accompagnati da una piccola icona che ne segnala l’origine generativa. Inoltre, un avviso scritto in rosso indica chiaramente che la funzione è ancora in fase beta e che è buona norma verificare sempre il contenuto originale.

La libertà di configurazione resta nelle mani dell’utente. Chi lo desidera può disattivare completamente la sintesi automatica, oppure limitarla a una selezione di app specifiche. Questo permette una gestione più precisa in base alle proprie abitudini o alla sensibilità dei contenuti ricevuti.

Apple ha dichiarato di aver lavorato a lungo sui dataset di addestramento per migliorare la qualità dei riassunti, riducendo il rischio di “allucinazioni”. Inoltre, è stata introdotta una nuova opzione che consente di inviare feedback manuali ogni volta che il riassunto generato risulta scorretto o fuorviante.

I primi test da parte degli sviluppatori sembrano incoraggianti: molti riferiscono che la nuova versione offre sintesi più coerenti e affidabili, anche se resta chiaro che si tratta di una funzione ancora in evoluzione.