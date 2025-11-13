YouTube: l’ultima modifica ha peggiorato l’esperienza pubblicitaria

Come ben sapete il rapporto tra YouTube e la pubblicità è un rapporto decisamente intimo ma allo stesso tempo tormentato, soprattutto dal punto di vista degli utenti, col passare del tempo le pubblicità sulla piattaforma sono diventate sempre più presenti e invasive dal momento che rappresentano la fonte principale di guadagno per l’azienda, di conseguenza per continuare a rimanere una piattaforma gratuita YouTube ha dovuto scendere a compromessi per quanto riguarda la visualizzazione delle pubblicità, compromessi che la community ha deciso di accettare dal momento che le pubblicità non sono mai state fin troppo invasive.

Recentemente, purtroppo, però YouTube ha introdotto una piccola modifica che va a scuotere questo equilibrio nel momento che rende le pubblicità presenti sottoforma di pannello laterale durante la visualizzazione di un video a schermo orizzontale, decisamente più invasiva.

Addio al pulsante per chiuderle

Fino a questo momento questa tipologia di pubblicità poteva essere facilmente chiusa premendo un pulsante a forma di X presente in alto a destra nel pannello, numerosi utenti sul Reddit hanno segnalato però la scomparsa di questo pulsante con conseguente obbligo di visualizzare il video all’interno di una finestra decisamente più ridotta e senza la possibilità di rimuovere questo pannello pubblicitario, dinamica che ovviamente rende la visualizzazione decisamente meno appagante e la pubblicità decisamente più invasiva e fastidiosa.

Le segnalazioni sono state davvero tante e al momento YouTube non si è espressa sulle motivazioni o sulle cause di questo cambiamento, non possiamo dire se si tratti di una modifica applicata direttamente dalla piattaforma o di un semplice bug presente durante la visualizzazione su dispositivi mobile, ovviamente la speranza è che si tratti proprio di quest’ultima situazione dal momento che tale modifica potrebbe seriamente compromettere l’esperienza d’uso free dell’applicazione.

Non rimane dunque che attendere i prossimi giorni o le prossime settimane per vedere se YouTube prenderà posizione rilasciando una dichiarazione ufficiale.