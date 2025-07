Apple HomePod con display: nuovo indizio nella beta di iOS 26

Apple HomePod con screen concept

Un messaggio nascosto nella quarta beta di iOS 26 suggerisce l’arrivo di un HomePod dotato di schermo. Il progetto resta in bilico, con il debutto atteso non prima del 2026.

Apple HomePod con display: un riferimento in iOS 26 riaccende le ipotesi

Apple potrebbe essere più vicina al lancio del suo primo HomePod con display. Nella quarta beta di iOS 26 appena rilasciata agli sviluppatori, è stata individuata una stringa di testo che fa esplicito riferimento a funzioni che il dispositivo non potrà “mostrare” se disabilitate. Il termine, secondo gli analisti, implica chiaramente la presenza di uno schermo, una novità assoluta per la gamma HomePod attualmente sul mercato.

Il messaggio individuato, secondo quanto riportato da MacRumors, avverte l’utente che il proprio HomePod non sarà in grado di mostrare meteo locale, orario o risposte a richieste Siri geolocalizzate. Nessuno degli HomePod oggi in commercio dispone di uno schermo in grado di “mostrare” contenuti, un dettaglio che rafforza le ipotesi sullo sviluppo di un modello con display integrato.

Un progetto annunciato, ma ancora in stallo

Le indiscrezioni su un HomePod con display circolano dal 2021, ma il progetto ha incontrato diverse difficoltà. Apple ha già la capacità hardware per realizzare un dispositivo del genere, data la sua esperienza con HomePod e iPad, ma la piattaforma software sembra essere il vero ostacolo.

Il dispositivo sarebbe pensato come hub per la smart home, simile a Google Nest Hub o Amazon Echo Show, ma il cuore dell’esperienza dovrebbe essere la nuova Siri, basata su intelligenza artificiale generativa. Secondo fonti vicine al progetto, il debutto di questa versione avanzata dell’assistente vocale è stato posticipato almeno al 2026.

Siri e l’AI: il vero nodo del progetto

Il rinvio del nuovo motore AI di Siri è uno dei principali motivi per cui Apple avrebbe rimandato il lancio dell’HomePod con display. La versione attuale di Siri, basata su regole fisse e risposte predefinite, non è adatta a un’interazione fluida e multimodale con un’interfaccia visiva.

Apple avrebbe preso in considerazione partnership esterne, come OpenAI o Anthropic, per integrare tecnologie AI avanzate nel proprio ecosistema. Tuttavia, non esistono conferme ufficiali e non è chiaro se l’azienda intenda davvero abbandonare lo sviluppo di un’IA proprietaria.

Il tema dell’AI generativa rimane centrale anche in iOS 26, dove Apple ha reintrodotto i riassunti automatici per le app di notizie e intrattenimento. Funzione che era stata temporaneamente disattivata a causa di errori frequenti, noti come “hallucinations”, che avevano sollevato critiche anche da parte di editori internazionali.

Un display per la smart home targata Apple

L’arrivo di un HomePod con schermo consentirebbe ad Apple di ampliare le funzionalità visive del suo ecosistema domestico. Oltre alla musica, alle richieste vocali e alla domotica, il dispositivo potrebbe mostrare informazioni contestuali, videochiamate, controlli visivi per la casa smart, e notifiche interattive.

Il riferimento trovato nella beta non è una prova definitiva, ma rappresenta un passaggio tecnico rilevante che conferma come Apple stia ancora lavorando al progetto. Un rilascio nel 2025 appare ormai improbabile, ma il 2026 potrebbe essere l’anno giusto, se la piattaforma AI sarà pronta.