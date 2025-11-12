Ad
XPENG e l’AI al centro della mobilità del futuro

L’intelligenza artificiale di XPENG guiderà robotaxi, robot umanoidi e auto volanti

scritto da Ilenia Violante 2 Minuti lettura
XPENG, la casa automobilistica cinese ormai protagonista della mobilità del futuro, ha svelato durante l’XPENG AI Day 2025 di Guangzhou le sue prossime grandi mosse nel campo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato è quello di integrare completamente l’AI nel mondo fisico, creando un sistema “full-stack” di AI Fisica (Physical AI) capace di collegare direttamente la visione con l’azione, senza bisogno di traduzioni intermedie.

Il cuore di questa rivoluzione è VLA 2.0, un modello di AI fisica composto da miliardi di parametri e basato sul chip Turing da 2250 TOPS, già pronto per essere installato sui veicoli di produzione. Grazie a questa piattaforma, i veicoli XPENG potranno contare su funzioni di guida intelligente mai viste prima, come la “Narrow Road NGP” e l’“Assistenza alla Guida Senza Navigazione” (Super LCC), che permettono risposte intuitive a gesti o segnali complessi. La distribuzione completa è prevista per il primo trimestre del 2026, in collaborazione con Volkswagen.

XPENG tra robot umanoidi e auto volanti

Ma non è tutto. XPENG ha svelato il suo Robotaxi, progettato per essere il primo veicolo a guida autonoma cinese prodotto su larga scala. Basato su una pura architettura visiva senza LiDAR, dispone di 3000 TOPS di potenza di calcolo e un doppio sistema di sicurezza. Sarà operativo nel 2026, insieme ad un allestimento “Robo” dedicato alle auto private con lo stesso hardware.
XPENG però non si ferma all’automotive. l’AI è al centro anche del nuovo robot umanoide IRON Next-Gen, un progetto che unisce spina dorsale artificiale, muscoli bionici e pelle flessibile per ottenere movimenti realistici e naturali. Il robot disporrà di 82 gradi di libertà e di tre chip Turing, con una potenza di calcolo complessiva di 3000 TOPS. L’obiettivo è lanciare la produzione di massa entro fine 2026, con le prime applicazioni industriali sviluppate in collaborazione con Baosteel Stock.

In contemporanea a tutto ciò, XPENG velocizza lo sviluppo delle auto volanti, con il modello A868, un velivolo ibrido a rotore inclinabile capace di trasportare sei passeggeri per oltre 500km di autonomia. Il progetto è destinato ai viaggi business e si affianca al Land Aircraft Carrier, pensato per la mobilità individuale e già vicino alla produzione in serie. Quest’ultimo ha superato la fase di test e conta oltre 7.000 ordini, con la produzione su larga scala fissata anch’essa per il 2026.

