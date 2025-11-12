Google

Google continua ad ampliare i confini del suo ecosistema digitale. Questa volta lo fa attraverso Google Play, che introduce un vero e proprio negozio online di carte regalo, trasformando il suo store in una piattaforma da cui acquistare e inviare gift card di marchi esterni come Disney, Adidas, Spotify, Uber Eats e molti altri.

Una novità che segna un’evoluzione significativa: Google Play non è più solo un punto di accesso per app, giochi e contenuti digitali, ma diventa anche un marketplace per i regali virtuali, un modo semplice per fare un pensiero personalizzato — anche all’ultimo minuto.

Carte regalo per tutti i gusti

Finora era possibile acquistare esclusivamente Google Play Gift Card, utilizzabili per app, giochi, libri o film sul Play Store. Ora, con il nuovo aggiornamento, Google ha aperto il suo store a decine di marchi esterni, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere e inviare carte regalo digitali in modo immediato. L’annuncio è arrivato tramite una email ufficiale di Google, che spiega il funzionamento della nuova sezione “Carte regalo”. Una volta entrati nello store, basta cercare la voce “carte regalo” nella barra di ricerca o toccare la foto profilo in alto a destra, Carte regalo, per accedere a un catalogo dedicato in cui si possono:

selezionare il brand preferito (ad esempio Disney+, Netflix, Spotify, Adidas, o PlayStation Store);

scegliere l’importo;

decidere se inviare la card via email o tramite numero di telefono;

aggiungere un messaggio di auguri personalizzato.

Un processo rapido, che trasforma il Play Store in una piattaforma di gifting completa, senza passare da altri rivenditori.

Disponibilità e mercati

Al momento la funzione è disponibile solo negli Stati Uniti, in Messico e nel Regno Unito, ma Google ha già confermato l’intenzione di estenderla ad altri Paesi nelle prossime settimane — verosimilmente in tempo per la stagione natalizia. Una mossa che punta a rendere Google Play un hub universale per i regali digitali, sfruttando la solidità del suo sistema di pagamento e la familiarità dell’interfaccia.

Un passo strategico verso l’e-commerce

L’introduzione di carte regalo di terze parti non è soltanto una funzione “comoda”, ma rappresenta un chiaro segnale strategico. Google mira a espandere la natura del suo store oltre l’ambito software, portandolo sempre più vicino ai modelli dei marketplace generalisti come Amazon o Apple Store.