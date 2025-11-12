Nano Banana arriva su Google Foto: come funziona l’editor AI che trasforma le immagini con Gemini

Dopo il successo ottenuto nelle prime integrazioni, Nano Banana, l’editor di immagini AI basato su Gemini, approda ufficialmente su Google Foto. La novità, annunciata da Google, è già in distribuzione negli Stati Uniti e raggiungerà progressivamente altri mercati nelle prossime settimane. L’obiettivo è portare l’intelligenza artificiale direttamente nel cuore dell’app fotografica, rendendo la modifica delle immagini più semplice, creativa e naturale.

All’interno dell’editor, Nano Banana sarà accessibile tramite la nuova opzione “Aiutami a modificare”, permettendo di intervenire sulle foto con comandi testuali ispirati a stili artistici o scenari immaginativi. Sarà quindi possibile dare istruzioni come “dipingimi come un ritratto rinascimentale” oppure “ricrea l’immagine come se fosse un mosaico colorato”, fino a “trasforma questa foto in una pagina di un libro di fiabe”.

Modelli predefiniti e personalizzati per una creatività guidata

Per chi preferisce un approccio più immediato, Google sta introducendo anche una serie di modelli AI predefiniti, disponibili nella scheda “Crea” su Android negli Stati Uniti e in India. Questi template consentono di applicare modifiche ispirate a contesti popolari, come “mettimi in un servizio fotografico di alta moda”, “crea un ritratto professionale” o “includimi in una cartolina d’auguri natalizia”.

A breve arriveranno anche modelli personalizzati, generati in base ai contenuti presenti nella galleria dell’utente. L’intelligenza artificiale sarà in grado di proporre suggerimenti unici come “crea un cartoon di me e dei miei hobby”, adattando ogni modifica al contesto personale e alle abitudini fotografiche.

Parallelamente, Google ha annunciato un’espansione importante di Ask Photos, la funzione di ricerca conversazionale integrata in Google Foto. La feature sarà presto disponibile in oltre 100 nuovi Paesi e supporterà 17 nuove lingue, tra cui l’italiano.

Ora Ask Photos può essere richiamata direttamente dal visualizzatore delle immagini, senza uscire dalla foto, rendendo la ricerca di contenuti più fluida e intuitiva. L’aggiornamento è già in rilascio su Android e iOS, confermando la volontà di Google di rendere l’esperienza visiva e conversazionale sempre più unificata e accessibile.