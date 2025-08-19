Robotaxi Tesla: da settembre servizio accessibile al pubblico

Tesla è pronta a compiere un nuovo ed importante passo. Tutto questo in prospettiva della sua visione sul futuro della mobilità. A giugno ad Austin, in Texas, c’è stato l’avvio ufficiale, seppur limitato, del servizio Robotaxi a guida autonomaGuida autonoma: Tesla espande il Robotaxi tra USA ed Europa. Questo era disponibile, per ora, solo su invito. Ma Elon Musk ne ha appena annunciato l’apertura ufficiale al pubblico. A partire da settembre 2025, chiunque potrà prenotare una corsa su una Tesla Model Y dotata di guida autonoma. Si preannuncia così l’inizio di una nuova fase per la visionaria compagnia.
Il servizio, come già scritto pocanzi, era inizialmente ristretto a un numero selezionato di utenti. Ma ha visto una rapida espansione nell’area operativa. La decisione di renderlo ora disponibile a tutti rappresenta un importante avanzamento nella strategia di Elon Musk. L’imprenditore infatti da anni punta sul settore del trasporto autonomo come perno dell’evoluzione Tesla. Questo annuncio arriva in un momento cruciale. Proprio pochi giorni dopo il rilascio ufficiale della licenza per il ride-sharing in Texas. Che colloca Tesla al fianco di colossi come Uber, Lyft e Waymo.
Robotaxi Tesla parte da Austin, in Texas, con inizialmente un operatore a bordo
Il servizio pubblico di Robotaxi debutterà quindi proprio ad Austin, città dove Tesla ha già rodato il sistema in condizioni reali. Per ora, a bordo delle vetture sarà comunque presente un operatore sul sedile del passeggero, pronto a intervenire in caso di emergenze. Un elemento di sicurezza che, pur non eliminando del tutto l’intervento umano, segna una tappa fondamentale verso la piena autonomia.
In altri stati americani, dove Tesla ha avviato forme più limitate di ride-hailing, la presenza di un conducente al volante è ancora obbligatoria. Anche se l’auto può sfruttare comunque della tecnologia Full Self Driving Supervised. L’espansione del servizio nelle altre città sarà graduale. Ma l’obiettivo è ben chiaro. Diffondere su larga scala una rete di trasporto senza conducente. L’apertura al pubblico ad Austin è solo il primo passo.