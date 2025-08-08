Auto elettriche, Xpeng conquista la vetta

Il 2025 segna un cambiamento storico nel mondo delle auto elettriche. La classifica Uscale, che misura la soddisfazione dei clienti in Germania, Austria e Svizzera, incorona Xpeng come brand più apprezzato. L’azienda cinese è riuscita infatti a superare Tesla, che scivola al quinto posto dopo anni di leadership indiscussa. I clienti premiano soprattutto le prestazioni di ricarica rapida, l’autonomia reale e l’efficienza energetica. L’unico tallone d’Achille resta la pianificazione dei percorsi, ancora da migliorare.

Auto elettriche sempre più soddisfacenti

Sul fondo della graduatoria, invece, compaiono diversi marchi del gruppo Stellantis, oltre a MG e Smart. L’analisi di Uscale evidenzia un mutamento profondo nella percezione delle auto elettriche. Secondo Axel Sprenger, fondatore e direttore generale della società, lo scetticismo iniziale dei consumatori è ormai superato. I costruttori hanno mantenuto le promesse, introducendo veicoli più affidabili e performanti. Per chi vuole passare a un EV, il momento è favorevole. L’invito agli operatori del settore è quindi quello di continuare a investire ma senza abbassare la guardia.

L’indagine 2025 dell’EV Satisfaction Study conferma un trend positivo. La soddisfazione dei proprietari di auto elettriche cresce in modo costante. Il Net Promoter Score, indicatore della propensione a consigliare un veicolo, passa da 24 a 33 punti. Ciò significa che sempre più guidatori inviterebbero amici e parenti ad acquistare un modello a batteria. I miglioramenti sono determinati da due fattori principali, tra cui autonomia e tempi di ricarica. Oggi metà degli intervistati dichiara di percorrere oltre 400km in estate, un progresso del 38% rispetto all’anno scorso. Sul fronte energetico, il 75% dei veicoli supporta la ricarica rapida in corrente continua a 150kW o superiore, contro il 61% del 2024.

Permangono, però, criticità legate al software. Il 73% dei conducenti ha incontrato problemi in fase di ricarica, come avvii mancati o interruzioni improvvise. Anche le applicazioni dedicate non convincono del tutto, sebbene le segnalazioni di malfunzionamenti siano scese al 46% dal precedente 54%. Nonostante questi limiti, la soddisfazione generale sale, segno che la nuova generazione di auto elettriche sta conquistando i consumatori europei.