Truffa dei finti pacchi in consegna continua a colpire attraverso email e SMS

Le false notifiche di consegna pacchi sono tornate a circolare con insistenza, sfruttando la fiducia che le persone ripongono negli acquisti online. Si presentano sotto forma di email o messaggi SMS che invitano a “confermare la spedizione” o a “pagare una piccola tassa di sdoganamento”. In realtà, non c’è nessun pacco in arrivo: si tratta di un inganno costruito per ottenere dati personali o accessi ai conti bancari.

A rendere queste truffe ancora più convincenti è la grafica: loghi fedeli a quelli di Amazon, DHL, Poste Italiane o UPS, testi scritti in un italiano quasi perfetto e link che, a un primo sguardo, sembrano autentici.

Il momento in cui si diffondono non è casuale. Durante i periodi di shopping intenso — come saldi, Black Friday o festività — la probabilità che qualcuno stia davvero aspettando un pacco è molto alta, e basta un click impulsivo per cadere nella trappola.

Come capire se una notifica è autentica

Un primo controllo utile riguarda il mittente del messaggio. Le aziende di logistica utilizzano sempre domini certificati, mai indirizzi generici o numeri internazionali sconosciuti. Anche il link è un indicatore importante: passando il cursore sopra l’indirizzo (senza aprirlo) si può leggere la destinazione reale. Se l’URL non corrisponde al sito ufficiale, è meglio eliminarlo subito. Altro segnale sospetto è la richiesta di pagamenti immediati o di compilazione di moduli con dati personali: nessun corriere chiede denaro via email o SMS.

Le precauzioni essenziali

Il modo più sicuro per verificare una spedizione è entrare direttamente nel sito o nell’app ufficiale del corriere, inserendo il codice di tracciamento. È consigliabile segnalare i messaggi sospetti come phishing, così da aiutare i sistemi automatici a bloccarli in futuro. In caso di errore, cambiare subito le password e contattare la banca può evitare danni economici. La truffa del finto pacco vive di velocità e distrazione. Fermarsi a leggere con attenzione resta la difesa più efficace.