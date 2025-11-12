Ad
mercoledì, Novembre 12, 2025
mercoledì, Novembre 12, 2025
NewsTelefonia

Apple, iPhone Air non vende: il suo successore arriverà dopo il 2026

Apple sospende lo sviluppo di iPhone Air 2 dopo le vendite deludenti del primo modello, il nuovo smartphone ultrasottile potrebbe arrivare solo nel 2027

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
iPhone Air

Secondo un’inchiesta di The Information, Apple avrebbe deciso di sospendere lo sviluppo della seconda generazione di iPhone Air, inizialmente prevista per l’autunno 2026 insieme ai modelli iPhone 18 Pro e al primo iPhone pieghevole. La decisione, definita “rara” da chi conosce le dinamiche interne all’azienda, arriva dopo vendite deludenti dell’attuale iPhone Air, lanciato a settembre 2025 come lo smartphone più sottile mai prodotto da Cupertino.

Con uno spessore di appena 5,6 mm, l’iPhone Air aveva puntato tutto su design e leggerezza, sacrificando però autonomia, qualità audio e comparto fotografico. L’assenza di una doppia fotocamera posteriore e la batteria ridotta hanno inciso negativamente sulla percezione del pubblico, mentre il prezzo di 1.239 euro — solo 100 euro in meno rispetto a iPhone 17 Pro — ha reso difficile considerarlo un vero “alternativo”.

Fonti interne citate dal report parlano di una produzione ridotta al minimo: Foxconn avrebbe chiuso buona parte delle linee dedicate, mentre Luxshare avrebbe interrotto completamente la produzione già a fine ottobre. Alcuni team di ingegneri restano operativi, segno che Apple non ha abbandonato del tutto il progetto, ma intende ripensarlo in modo profondo.

Un ripensamento strategico e una nuova finestra di lancio

Il nuovo iPhone Air di seconda generazione avrebbe dovuto introdurre una batteria più capiente, un sistema di raffreddamento a camera di vapore e due fotocamere posteriori, ma questi miglioramenti avrebbero compromesso la sottigliezza che definiva il modello. Secondo le stesse fonti, Apple starebbe valutando un redesign completo che permetta di bilanciare meglio autonomia e prestazioni, anche a costo di rinunciare in parte all’estetica estremamente sottile.

L’azienda potrebbe quindi rinviare il lancio oltre il 2026, probabilmente alla primavera 2027, in concomitanza con l’arrivo dei nuovi iPhone 18 e 18e. Il debutto dell’iPhone Air 2, se confermato, potrebbe quindi rappresentare una ripartenza concettuale per questa linea, più vicina a un esperimento evolutivo che a un aggiornamento tradizionale.

La scelta di non includere il numero “17” nella sigla — diversamente dagli altri modelli — confermerebbe la natura “indipendente e sperimentale” del progetto. Il nome Air, mutuato dalle famiglie Mac e iPad, riflette la volontà di esplorare un design più raffinato e leggero, senza legarsi rigidamente alla numerazione annuale.

Con questa sospensione, Apple dimostra ancora una volta la propria prudenza strategica: meglio fermarsi e ricalibrare l’identità di un prodotto piuttosto che forzare un lancio senza basi solide di mercato e tecnologia.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!