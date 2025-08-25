Nothing Phone (3) al MINIMO STORICO su Amazon: sconto pazzo di 100 euro

Nothing Phone (3) è il nome del nuovo top di gamma di Nothing, azienda nata da Carl Pei che vuole rivoluzionare il settore della telefonia mobile, mettendo a disposizione prodotti di qualità dal design riconoscibile, a prezzi tutt’altro che elevati. Il modello in questione, da pochissimo lanciato sul mercato, raggiunge dimensioni di 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1260 x 2800 pixel, un AMOLED da 460 ppi, con refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass 7i.
Lo smartphone integra processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen4, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere i 3,21GHz, passando anche per GPU Adreno 825, senza dimenticarsi della configurazione con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna (non espandibile con microSD). Dimensionalmente è più pesante della media, se considerate che comunque raggiunge 218 grammi, fermandosi inoltre a 160,6 x 75,99 x 8,99 millimetri di spessore.
Il comparto fotografico del dispositivo è davvero di ottima qualità, poiché nella parte posteriore si possono trovare tre sensori, tutti da 50 megapixel, che rappresentano rispettivamente il principale, l’ultragrandangolare ed anche il teleobiettivo con zoom ottico 3X. Spostando l’attenzione anteriormente, invece, ecco arrivare il sensore secondario da 50 megapixel con apertura F2.2.
Nothing Phone (3): uno sconto inaspettato su Amazon
La promozione disponibile in questi giorni sull’acquisto, a questo link, di Nothing Phone (3), vede ridurre il livello di spesa di circa 100 euro. Si parte a tutti gli effetti da un valore iniziale di 849 euro, per scendere fino a soli 749 euro, sempre con spedizione a domicilio e garanzia legale della durata di 24 mesi.
Al momento attuale il prodotto può essere acquistato in due colorazioni differenti: bianco e nero, entrambe in vendita esattamente allo stesso prezzo, così da essere sicuri di poter scegliere ciò che si preferisce, senza rinunce particolari.