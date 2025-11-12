Epic Games e Google pronte ad un nuovo accordo?

L’ecosistema Android potrebbe presto attraversare una trasformazione senza precedenti. Ciò potrebbe essere possibile grazie all’accordo tra Epic Games e Google che punta a chiudere anni di contenziosi legali. Tutto ha avuto inizio quando Epic decise di introdurre un sistema di pagamento alternativo in Fortnite, violando le regole del Play Store. Un evento che ha dato inizio a una causa antitrust. Ora, con la proposta presentata al giudice James Donato, le modifiche previste non si limiteranno agli Stati Uniti, ma avranno validità globale fino al 2032. Promettendo una stabilità duratura per sviluppatori e utenti.

Google ed Epic Games si preparano ad un nuovo accordo?

Secondo quanto comunicato dalle aziende, l’intesa introduce diverse novità destinate a modificare l’esperienza digitale su Android. Gli utenti potranno installare store alternativi direttamente dal web attraverso una procedura semplice e chiara. Mentre le app avranno la possibilità di integrare più sistemi di pagamento, combinando Google Play Billing con opzioni di terze parti. Tali modifiche puntano a rendere più trasparente e competitivo il mercato delle app, offrendo agli sviluppatori strumenti per proporre prezzi diversi a seconda del metodo di pagamento scelto.

Per gli sviluppatori, la riforma comporta anche una significativa riduzione delle commissioni. Con percentuali standard ridotte al 20% o al 9% e possibilità di arrivare fino al 5% in alcuni casi. Google intende, inoltre, separare le commissioni di servizio da quelle di fatturazione, aumentando la chiarezza sui costi e garantendo maggiore prevedibilità economica. Gli effetti si estendono anche agli utenti finali, che potranno accedere a piattaforme verificate e ridurre i rischi legati al sideloading. Godendo di maggiore libertà di scelta e potenzialmente di prezzi più competitivi su app, giochi e abbonamenti.

Se approvata, tale intesa non solo chiuderebbe una lunga battaglia legale, ma aprirebbe una nuova fase per Android. L’attenzione ora si concentra sull’approvazione del giudice, che potrebbe rendere operative le nuove regole già con la prossima release principale del sistema operativo.