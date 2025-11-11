Netflix punta sui video podcast: la nuova era dell’intrattenimento digitale

Netflix continua la sua corsa verso la trasformazione in una piattaforma di intrattenimento totale. Dopo aver rivoluzionato il modo di guardare film e serie TV, la società si prepara a lanciare una nuova grande scommessa, i video podcast. Secondo un report di The Hollywood Reporter, il 2026 sarà l’anno della svolta, con Netflix pronta a integrare nel suo catalogo un’ampia selezione di programmi originali e contenuti esclusivi in formato audiovisivo.

L’obiettivo? Diventare la nuova “televisione globale”, un punto d’incontro tra streaming, podcast e talk show, capace di catturare un pubblico sempre più vario e dinamico. Dopo aver introdotto party game interattivi e show partecipativi in cui gli utenti possono votare e influenzare la trama, il colosso californiano vuole ora consolidare la propria presenza nel settore del digital talk e dei contenuti da compagnia.

Netflix prepara il debutto nel mondo dei video podcast: accordi con Spotify e iHeartMedia

Le trattative in corso confermano la portata del progetto. Netflix ha già firmato un accordo con Spotify, grazie al quale porterà sulla piattaforma alcuni dei podcast più popolari al mondo, come The Bill Simmons Podcast e The Rewatchables. In contemporanea, l’azienda starebbe lavorando con iHeartMedia, colosso statunitense dell’audio, per ottenere esclusive di distribuzione di programmi di successo come Stuff You Should Know e The Breakfast Club.

Netflix da un lato intende espandere l’offerta con contenuti adatti a ogni momento della giornata, dall’altro contrastare YouTube, che nel 2025 ha superato il miliardo di spettatori mensili solo nel settore dei video podcast. Con questo passo, la piattaforma punta a consolidarsi come un ecosistema di intrattenimento completo, dove l’utente può guardare, ascoltare e interagire senza mai uscire dall’app.

Insomma, dopo anni di dominio sulle serie TV, la piattaforma guarda ora a un formato più flessibile, pensato per accompagnare l’utente anche nei momenti di svago o di routine quotidiana. Un cambiamento che segna l’inizio di una nuova era per Netflix, sempre più ibrida tra intrattenimento visivo, audio e gaming.