Su Netflix arriveranno i video podcast grazie all’accordo con Spotify

Una nuova era per lo streaming, sta per arrivare grazie all’accordo tra due delle piattaforme più utilizzate dagli utenti. Questa partnership nata tra Spotify e Netflix potrebbe addirittura cambiare l’attuale panorama dei contenuti digitali.

Come sappiamo Netflix e Spotify si occupano di due ambiti abbastanza differenti. La prima è la piattaforma streaming video on demand più utilizzata al mondo, mentre la seconda è una piattaforma di streaming musicale ma anche generatrice di podcast.

E sono proprio questi ultimi il punto in comune che ha permesso la nascita di questa collaborazione. I podcast hanno spopolato negli ultimi anni, diventando dei contenuti davvero apprezzati dagli utenti. Ci sono podcast per qualsiasi argomento e per qualsiasi interesse, donano svago ma anche informazione e spesso sono gratuiti.

Netflix e Spotify insieme: in arrivo i video podcast

Gli utenti hanno dimostrato un’incredibile interesse nei confronti dei podcast. Soprattutto nel periodo della pandemia, dove c’è stato un vero e proprio boom, e dunque le due grandi piattaforme, Spotify e Netflix hanno deciso di collaborare insieme per la creazione di video podcast.

Questo accordo permetterà di integrare sulla piattaforma di Netflix dei video podcast originali di Spotify. Si tratta di una collaborazione importante per entrambi. Poiché se da una parte Spotify potrà ampliare la visibilità dei propri contenuti, Netflix invece potrà diversificare la propria offerta.

Negli Stati Uniti già dai primi mesi del 2026 si potranno visionare su Netflix i video podcast di Spotify. In particolare, verranno inclusi alcuni format di true crime e di informazione, con l’obiettivo di espandersi ulteriormente nel tempo.

Le generazioni diventano sempre più multitasking e dunque per fidelizzare i clienti bisogna trovare sempre nuove alternative che attirino l’attenzione. Questo accordo mira proprio a raggiungere un nuovo modello di streaming integrato, proprio per rispondere alle esigenze dei tempi che cambiano e che si evolvono sempre più velocemente.