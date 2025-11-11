Samsung Galaxy S26 Ultra: piccoli cambiamenti, grande ambizione per le fotocamere

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra si prepara a raccogliere l’eredità di uno dei cameraphone più apprezzati del 2025, e come da tradizione, l’attenzione è tutta rivolta al comparto fotografico. Dopo settimane di indiscrezioni sul design — che dovrebbe diventare più morbido e arrotondato —, arrivano ora nuove voci che mettono sotto la lente (letteralmente) la sezione più importante del prossimo top di gamma. Le ultime informazioni, provenienti dal noto leaker Yawn, parlano chiaro: il Galaxy S26 Ultra non stravolgerà la formula del suo predecessore, ma introdurrà una serie di miglioramenti mirati alle ottiche e ai sensori, pensati per affinare ulteriormente qualità e versatilità.

Stesso hardware, lenti migliori

In termini di configurazione, il nuovo S26 Ultra manterrà praticamente lo stesso schema quad-camera del modello precedente. Troveremo dunque:

sensore principale da 200 MP Samsung HP2,

ultrawide da 50 MP ISOCELL JN3,

teleobiettivo periscopico 5x da 50 MP Sony IMX854,

selfie cam da 12 MP Sony IMX874.

Fin qui, tutto sembra familiare. La vera differenza starebbe nelle lenti, che secondo le fonti avranno aperture più ampie per catturare più luce e migliorare le prestazioni in condizioni notturne o a bassa luminosità. Una scelta che però avrebbe costretto Samsung a ripensare il design del modulo fotocamera, con un leggero aumento dello spessore — il cosiddetto camera bump — rispetto a Galaxy S25 Ultra.

Un nuovo teleobiettivo 3x

L’unica vera sostituzione hardware riguarderebbe il teleobiettivo 3x, che passa dal vecchio sensore da 10 MP a un più moderno Samsung S5K3LD da 12 MP, dotato di apertura f/2.4 e 20% di pixel in più. Si tratta di un aggiornamento che, pur sembrando minore, potrebbe tradursi in foto più nitide e uniformi nello zoom intermedio, uno dei punti deboli degli attuali Ultra rispetto ai rivali diretti come iPhone 16 Pro Max e Xiaomi 17 Ultra.

Arriva il formato APV: Samsung punta sul video professionale

Un’altra novità interessante riguarda l’introduzione di un nuovo formato di registrazione video proprietario, chiamato APV (Advanced Photo Video).

Samsung dovrebbe offrirlo in due varianti:

APV HQ, che utilizza circa 1,5 GB al minuto, pensato per i creator che vogliono la massima qualità e flessibilità in post-produzione.

APV LQ, più leggero (750 MB/min), ideale per registrazioni rapide senza saturare la memoria.

Questo formato si inserirebbe in una strategia sempre più orientata al mondo pro e creator, permettendo ai videomaker di sfruttare appieno i sensori del telefono, in particolare il 200 MP principale.