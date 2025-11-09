WhatsApp: attenti alla truffa del bonifico regala soldi

Recentemente su WhatsApp, un fenomeno decisamente pericoloso è arrivato più forte che mai, stiamo parlando delle truffe online che purtroppo non hanno risparmiato nemmeno il social di messaggistica istantanea dal momento che i truffatori sono attratti dalle norme numero di utenti che circola sulla piattaforma, quest’ultimo da elemento di pregio indiscutibile per WhatsApp sta diventando anche un pesante fardello con cui la società purtroppo deve tirare i conti.

Da diverso tempo ormai le truffe su WhatsApp sono all’ordine del giorno poiché i truffatori vedono negli utenti di WhatsApp tante prede facili da raggiungere, il fenomeno e è arrivato praticamente ovunque e anche qui in Italia sta colpendo all’ordine del giorno tutti coloro che usano WhatsApp ma soprattutto le fasce più deboli della popolazione nello specifico l’obiettivo è quello di ottenere soldi dalle loro vittime oppure informazioni sensibili da poter usare a proprio vantaggio.

Le segnalazioni sono davvero tante e oggi vi portiamo la nuova truffa che sta colpendo un po’ tutti quanti in modo da darvi una mano a proteggervi come si deve, scopriamo insieme di cosa si tratta.

La truffa che vi invia bonifici

La truffa di cui vi parliamo oggi consiste nell’essere aggiunti all’interno di un gruppo dove i truffatori, spacciandosi per dei collaboratori ufficiali di YouTube, in cambio di alcuni like sotto alcuni video vi invieranno dei bonifici istantanei di qualche euro, questa procedura non serve a farvi guadagnare soldi ma a conquistare la vostra fiducia in modo poi da farvi cadere in errore in un secondo momento, infatti i truffatori una volta inviati un po’ di soldi chiederanno alle vittime di inviare a loro volta un bonifico di qualche centinaio di euro sotto la falsa promessa di moltiplicare la somma e restituirla, inutile stare a dire che quei soldi sparirebbero in un attimo senza mai fare il ritorno al legittimo proprietario.