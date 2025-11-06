Truffa phishing dietro l’angolo: ecco come sono scomparsi i soldi di alcuni utenti

Ogni volta che è una truffa agisce, sono tantissime le persone che possono cascarci ed è per questo che abbiamo scelto di avvisarvi anche questa volta. C’è un inganno che si nasconde sotto un’e-mail molto particolare, all’apparenza innocua ed amichevole. Bisogna stare molto attenti, in quanto i pericoli che si nascondono all’interno del testo in questione potrebbero essere davvero difficili da superare. In basso ci sono tutte le informazioni che servono per poter stare alla larga da questa tipologia di tranelli.

Con la nuova truffa che si sta aggirando all’interno delle email degli utenti, si potrebbe cadere in un grosso tranello

Purtroppo non è la prima volta che ci ritroviamo ad affrontare un argomento del genere con una truffa che potrebbe arrivare a chiunque. Il problema è soprattutto quando a riceverla sono le persone con meno esperienza, in quanto possono ritrovarsi ad affrontare una situazione pericolosissima. Il messaggio sembra essere amichevole e soprattutto provenire da una bella ragazza, ma ricordate che si tratta di una truffa. Questo significa che lo scopo è rubarvi i dati personali e all’occorrenza anche i vostri account. Ecco il testo completo:

“Ti guardo e capisco che voglio davvero conoscerti! Mi chiamo Alora.

Sono appena tornato a casa da una dura giornata di lavoro e sono innamorata da morire!

C’è così tanta tensione addosso qui che non posso passare un secondo senza prendere il consigli di qualcuno per me!

Voglio che tu mi scuoti il cuore e che poi mi parli tutta la notte!

Non preoccuparti, mi piace quando gli uomini sono scortesi con me. Tutto quello che voglio è che la mia vita sia felice!

Dai, amami! Il mio profilo è a questo indirizzo Alora_sweet, registrati.

Guarda la montagna delle mie foto sexy e il tuo appetito non conoscerà limiti e la chat video ti aiuterà a comunicare.

Non vedo l’ora…“.