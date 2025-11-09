WhatsApp e la sicurezza avanzata: cosa cambia con le nuove impostazioni

Meta continua a lavorare per rendere WhatsApp sempre più sicura e resistente agli attacchi informatici. Dopo l’introduzione della crittografia end-to-end e dei codici di verifica, l’azienda sta testando una nuova funzione chiamata “Strict Account Settings”, attualmente visibile solo nella versione beta per Android. Si tratta di una schermata dedicata alle impostazioni di sicurezza “estreme”, pensata per chi teme di essere bersaglio di un cyberattacco o di un tentativo di furto d’identità. Una volta attivata, questa modalità protegge l’account come una vera e propria “campana di vetro digitale”.

Tra le principali opzioni introdotte troviamo il blocco automatico dei file multimediali provenienti da mittenti sconosciuti, la disattivazione delle anteprime dei link e il silenziamento delle chiamate non riconosciute. Gli sconosciuti non potranno più aggiungere l’utente in gruppi o visualizzare la foto profilo, lo stato e l’ultimo accesso. In più, ogni variazione del codice di sicurezza delle chat crittografate genererà una notifica automatica.

WhatsApp e il “pacchetto sicurezza” di Meta: quando arriverà

Un altro elemento di rilievo è la richiesta obbligatoria di un PIN per la nuova registrazione del numero su WhatsApp, una misura che serve a impedire il furto del numero di telefono o della SIM. Infine, le chiamate verranno instradate su server sicuri per evitare il tracciamento della posizione, anche se ciò potrebbe ridurre leggermente la qualità audio.

L’arrivo degli Strict Account Settings segna un passo importante nella strategia di Meta per tutelare la privacy dei suoi utenti, in risposta anche ai recenti casi di violazioni di profili di personaggi pubblici. Secondo WABetaInfo la funzione è ancora in fase di test, ma la sua implementazione definitiva è solo questione di tempo.

Meta punta così a costruire un ecosistema di messaggistica completamente sicuro e personalizzabile, in cui le persone possano decidere il livello di protezione desiderato. In questo senso, gli Strict Account Settings non sostituiscono le opzioni di sicurezza già esistenti, ma le potenziano in modo, offrendo un controllo totale sul proprio profilo.