Amazon OFFERTA BOMBA: speaker Sony ULT FIELD 5 adesso al 33% di SCONTO

Scopri come l'ULT FIELD 5 trasforma ogni momento in un concerto personale. Acquista su Amazon per un'esperienza musicale unica.

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
C’è chi accende la giornata con un caffè e chi la accende con la musica a palla e con l’ULT FIELD 5. Appena premi play, capisci che la musica non è solo da ascoltare, ma da sentire sulla pelle. Ogni battito scuote l’aria, ogni nota riempie lo spazio. Questo speaker Sony ha quella forza travolgente che trasforma un momento qualunque in un piccolo concerto personale. Su Amazon, l’esperienza è totale: musica, luci e potenza si uniscono in un mix che conquista subito. Ti basta premere un pulsante per passare da Deep Bass a Attack Bass, e sentire la differenza. Le 360 luci LED si muovono al ritmo dei tuoi brani, creando un’atmosfera elettrizzante. E con la tracolla staccabile, lo porti ovunque senza pensarci. La festa comincia quando arrivi tu, e finisce solo quando decidi tu.

Potenza, stile e prezzo da non perdere su Amazon

Su Amazon, il Sony ULT FIELD 5 è ora al -33%, a soli 199,00€. Un’offerta che fa vibrare non solo i bassi, ma anche il portafoglio. Questo speaker compatto è impermeabile e antipolvere grazie alla certificazione IP67, quindi perfetto per spiaggia, montagna o giardino. Il suono è sorprendente: un woofer ad alte prestazioni, due tweeter ad ampio raggio e due radiatori passivi regalano una potenza pura e bassi profondi. La batteria da 25 ore ti accompagna giorno e notte, mentre la ricarica rapida ti dà 100 minuti di musica con soli 10 di carica. E se serve, diventa anche powerbank per i tuoi dispositivi. Con l’app Sony puoi regolare tutto, persino l’equalizzatore a 10 bande per personalizzare il suono. Il design compatto e le luci dinamiche lo rendono protagonista in ogni ambiente. Su Amazon, l’ULT FIELD 5 non è solo un altoparlante è il tuo prossimo acquisto, ma solo se ora clicchi qui.

Offerta
Sony ULT FIELD 5 - Potente speaker portatile Bluetooth, batteria da 25 ore, 2 modalità ULT POWER SOUND, IP67, impermeabile, antipolvere, 360 luci, tracolla staccabile, compatto - Nero
    199,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

