Vivo Y500 Pro: mostrate le caratteristiche ufficiali

L’attenzione del settore tecnologico si concentra sul prossimo Vivo Y500 Pro, dispositivo che arriverà il 10 novembre. Il modello è comparso nel database di China Telecom. Dettaglio che ha svelato in anticipo le specifiche tecniche. Il nuovo Y500 Pro si presenta con un display OLED da 6,67 pollici. Con risoluzione 1,5K (2.800 x 1.260 pixel). E verosimilmente con refresh rate a 120 Hz. A gestire il sistema è il MediaTek Dimensity 7400 (MT687T), supportato da opzioni di RAM fino a 12 GB e archiviazione fino a 512 GB. Riguardo il comparto fotografico, lo smartphone promette prestazioni di rilievo. Ciò grazie a una fotocamera principale da 200 MP, basata sul sensore Samsung ISOCELL HP5. E dotata di stabilizzazione ottica (OIS). A completare il comparto posteriore c’è un secondo modulo da 2 MP. Mentre sul fronte trova spazio una fotocamera da 32 MP.

Vivo Y500 Pro: ecco le caratteristiche emerse

Uno dei punti di forza del nuovo modello è la batteria da 7.000 mAh. La quale è capace di garantire una lunga autonomia e supportata da ricarica rapida cablata a 90 W. Il dispositivo offre, inoltre, una resistenza a polvere e liquidi certificata IP68 e IP69. Un aspetto non scontato nella fascia media. Il nuovo smartphone abbina una scocca in plastica a un retro in vetro, bilanciando robustezza e leggerezza. I colori annunciati (Light Green, Titanium Black, Soft Pink e Auspicious Cloud Gold) suggeriscono una gamma estetica curata.

Al momento, rimane ancora incerta la disponibilità internazionale del Vivo Y500 Pro. Anche il costo del dispositivo non è ancora chiaro. Il modello precedente era stato commercializzato intorno ai 300 euro, ma non è escluso che la nuova versione presenti un posizionamento leggermente superiore. Ovvero in linea con le specifiche aggiornate. L’arrivo del dispositivo segna un passo importante per Vivo. L’azienda punta a rafforzare la propria presenza in un panorama sempre più competitivo, dove autonomia, qualità fotografica e solidità costruttiva rappresentano i veri criteri di scelta.