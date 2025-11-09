Google Traduttore si rinnova con un’AI più intelligente

Google continua a investire sull’intelligenza artificiale per migliorare i suoi servizi più utilizzati, e questa volta tocca a Google Traduttore, che introduce una funzione inedita capace di adattarsi alle esigenze degli utenti. Si tratta di un selettore di modelli AI, che consente di scegliere tra due modalità di traduzione: “Veloce”, ideale per traduzioni immediate, e “Avanzata”, pensata per testi complessi che richiedono maggiore precisione linguistica e contestuale.

Il nuovo selettore compare nella parte superiore dell’app, subito sotto il logo di Google Traduttore, e utilizza un’interfaccia a forma di “pillola” che permette di cambiare modello con un semplice tocco. La modalità “Avanzata” è quella impostata di default e, secondo le prime segnalazioni, sfrutta direttamente i modelli linguistici Gemini, che negli ultimi mesi hanno rivoluzionato la qualità delle traduzioni.

Gemini e Google Traduttore: un’integrazione sempre più stretta

Al momento, la novità è disponibile su iOS, ma l’arrivo su Android è imminente. Non è ancora chiaro se la funzione resterà gratuita o verrà legata a Google AI Pro, come già accaduto per altri strumenti basati su Gemini. In ogni caso, la nuova opzione rappresenta un passo importante verso un approccio più dinamico e su misura, che mette l’utente al centro.

L’integrazione tra Gemini e Google Traduttore è una delle più riuscite dell’intero ecosistema AI di Mountain View. Già nei mesi scorsi Google aveva attribuito ai modelli Gemini i notevoli miglioramenti ottenuti in termini di fluidità, correttezza grammaticale e comprensione del contesto culturale. Con l’introduzione del selettore “Veloce/Avanzata”, l’azienda consolida questa collaborazione, portando all’interno del servizio un livello di controllo che prima era prerogativa esclusiva delle piattaforme professionali di traduzione automatica.

Insomma, questa innovazione apre la strada a nuove funzioni personalizzabili. Si ipotizza l’arrivo di un sistema in grado di scegliere automaticamente il modello più adatto in base al tipo di testo garantendo sempre rapidità e qualità del servizio.