Vivo Y19s 5G, nuovo mid-range con batteria da 6000 mah

Il produttore tech Vivo ha da poco ampliato la sua line-up con un nuovo prodotto. Ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y19s 5G, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato ma con alcune caratteristiche di rilievo. Tra queste , spicca ad esempio la presenza di una batteria molto ampia, con una capienza pari a 6000 mah. Vediamo qui di seguito il resto delle caratteristiche tecniche.

Vivo Y19s 5G, ufficiale il nuovo entry-level del produttore tech Vivo

Vivo Y19s 5G è l’ultimo arrivato in casa del produttore tech Vivo, ed è inizialmente distribuito per il mercato indiano. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad uno smartphone di fascia medio- bassa, ma dotato comunque di una buona scheda tecnica. L’autonomia, ad esempio, è affidata ad una batteria molto capiente pari a 6000 mah. Lo smartphone può anche vantare la presenza della certificazione di resistenza e impermeabilità IP64.

Dal punto di vista prestazionale, invece, a bordo troviamo uno dei soc di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6300. Quest’ultimo è supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno, espandibile comunque tramite una scheda microSD. Sulla parte frontale troviamo poi un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.74 pollici. La risoluzione è pari ad HD+ e troviamo anche una frequenza di aggiornamento dello schermo pari a 90Hz.

In alto al centro trova posto all’interno di un notch a goccia una fotocamera anteriore per i selfie da 5 MP. Sul retro, invece, il comparto fotografico è composto da due fotocamere. Abbiamo un sensore fotografico principale da 13 MP e un sensore ausiliario per gli scatti di profondità. Ad accompagnarli è presente un piccolo flash LED. Il sistema operativo installato a bordo è Android 15 con l’interfaccia utente personalizzata da Vivo, la FuntouchOS nella versione 15.