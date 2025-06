OPPO cameraphone con ISOCELL HP5

Samsung si prepara a portare sul mercato un nuovo sensore fotografico da 200 megapixel, denominato ISOCELL HP5, ma non sarà un dispositivo Galaxy ad adottarlo per primo. Secondo le ultime indiscrezioni, il debutto di questo componente avverrà a bordo di uno smartphone OPPO, in arrivo nella seconda metà del 2025.

ISOCELL HP5: sensore da 200 MP per smartphone di fascia alta

Il Samsung ISOCELL HP5 è un sensore fotografico da 1/1.4 pollici, con grandezza dei pixel pari a 0,56 μm. Si tratta di un’evoluzione della linea di sensori da 200 MP della casa coreana, destinata principalmente a dispositivi top di gamma. Il sensore supporta tecnologie avanzate di pixel binning, che permettono di combinare più pixel per ottenere immagini più luminose e dettagliate anche in condizioni di luce scarsa.

A differenza dei modelli ISOCELL HP1 e HP3, già integrati su smartphone di diversi produttori, l’HP5 è rimasto fino a oggi inutilizzato nei prodotti commerciali. L’arrivo imminente su uno smartphone OPPO segna quindi il primo impiego concreto di questo sensore.

Secondo le informazioni emerse, il sensore è in produzione da tempo ma non era ancora stato adottato a causa di scelte strategiche interne a Samsung, che finora ha preferito utilizzare altri sensori o versioni personalizzate per i propri dispositivi Galaxy.

Le indiscrezioni indicano che OPPO sarà il primo produttore a montare l’ISOCELL HP5 su uno smartphone commerciale. Al momento non sono disponibili dettagli certi sul modello specifico, ma è probabile che si tratti di un dispositivo della gamma Find X o di un altro top di gamma in arrivo nel terzo trimestre 2025.

L’accordo tra Samsung e OPPO non è inedito: anche in passato, il produttore coreano ha fornito componenti fotografici a diversi competitor, comprese aziende cinesi come Xiaomi e Vivo. Tuttavia, è significativo che un nuovo sensore ad alta risoluzione debutti prima su un prodotto non Galaxy.

Non è escluso che Samsung voglia testare il comportamento del sensore sul mercato attraverso un partner esterno, prima di implementarlo nei propri dispositivi. Questa strategia è stata già adottata in passato per altri componenti hardware.

Il sensore ISOCELL HP5 è compatibile con pixel binning 4-in-1 e 16-in-1, permettendo di ottenere foto da 50 MP o 12,5 MP in base alle condizioni di luce e all’elaborazione software. Questo approccio consente di migliorare la gamma dinamica, ridurre il rumore e mantenere una buona risoluzione nei ritagli.

Il sensore supporta inoltre la registrazione video in 8K a 30 fps e in 4K fino a 120 fps, rendendolo adatto a contesti multimediali avanzati. Non mancano il supporto al Dual HDR e all’autofocus Super PD, già presente su altri modelli della gamma ISOCELL.

In termini pratici, l’utilizzo dell’HP5 dovrebbe tradursi in foto più dettagliate in condizioni diurne e prestazioni migliorate al buio, soprattutto se abbinato a ottiche e ISP di ultima generazione.