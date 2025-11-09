Google Play Store: arrivano i riassunti AI per le recensioni delle app

L’intelligenza artificiale continua a trasformare i servizi Google, e questa volta tocca al Play Store, che introduce una nuova funzione capace di riassumere automaticamente le recensioni delle app. La novità, individuata nella versione 48.5.23-31, è già in fase di lancio e permette di leggere in pochi secondi una sintesi chiara dei pro e dei contro evidenziati dagli utenti, senza dover scorrere centinaia di commenti.

La sezione “Users are saying”, che compare sotto le valutazioni, mostra un breve paragrafo generato dall’AI, accompagnato da pulsanti tematici utili per filtrare le opinioni in base agli aspetti più rilevanti, quali prestazioni, design, stabilità, funzioni o aggiornamenti. L’obiettivo? Semplificare il processo decisionale, permettendo di capire subito se un’app soddisfa le proprie esigenze o meno.

AI e recensioni: una nuova forma di trasparenza per Google Play Store

A differenza di altre soluzioni basate su intelligenza artificiale, questa funzione non crea contenuti nuovi, ma rielabora in modo oggettivo le recensioni esistenti, svolgendo un lavoro di analisi e sintesi. Si tratta di una scelta coerente con l’approccio di Google, che mira a utilizzare l’AI come strumento di supporto, non come sostituto del giudizio umano.

Anche Apple e Amazon hanno già introdotto sistemi simili per i loro store digitali, dimostrando come l’intelligenza artificiale possa migliorare la trasparenza e la fruibilità delle informazioni. Nel caso del Play Store, i riassunti AI rappresentano un’evoluzione naturale, considerando la quantità di dati generati ogni giorno dagli utenti. Secondo le prime valutazioni, i riassunti vengono percepiti come credibili e utili, proprio perché si basano sulle opinioni reali lasciate dagli utenti.

In più, la funzione si rivela particolarmente efficace nel confronto tra app simili, offrendo un vantaggio concreto in termini di tempo risparmiato e chiarezza decisionale. L’AI di Google, in questo caso, non solo semplifica la lettura, ma contribuisce a valorizzare le recensioni come strumento informativo, riportandole al centro dell’esperienza dell’ utente.