Gemini for Home aggiorna i Google Nest: cambia il comportamento delle luci e arriva il nuovo firmware

Google Home

Dopo mesi di attesa, Gemini for Home — la nuova incarnazione dell’assistente vocale di Google pensata per l’ambiente domestico — ha iniziato la distribuzione in accesso anticipato negli Stati Uniti, portando con sé le prime differenze tangibili rispetto al vecchio Google Assistant. Le novità, per ora sottili ma significative, riguardano soprattutto il comportamento delle luci sugli speaker Nest, che ora offrono un linguaggio visivo più chiaro e coerente con la nuova identità di Gemini.

Un nuovo linguaggio visivo per la casa intelligente

La prima modifica che salta all’occhio — anzi, alla vista — è il nuovo gradiente arcobaleno che appare sui dispositivi Google Nest Audio non appena si pronuncia il comando “Hey Google”. Le quattro luci LED frontali, prima statiche o monocromatiche, ora mostrano una transizione multicolore fluida, simbolo del passaggio ufficiale da Assistant a Gemini. È un piccolo ma evidente cambio di tono: il nuovo sistema non vuole solo rispondere, ma comunicare stati d’animo e fasi del processo.

A seconda di ciò che Gemini sta facendo, il comportamento delle luci cambia:

Pensiero in corso: le luci diventano viola e scorrono da sinistra verso destra, a indicare che l’assistente sta elaborando la richiesta.

Risposta in arrivo: restano viola, ma iniziano a pulsare dolcemente mentre Gemini formula la risposta vocale.

Esecuzione silenziosa: quando Gemini capisce il comando ma non è necessario rispondere (ad esempio “Spegni le luci”), i LED lampeggiano due volte e poi si spengono, segnalando che l’azione è stata eseguita con successo.

Queste modifiche visive non sono solo estetiche: Google punta a rendere l’interazione più intuitiva, eliminando la necessità di chiedere “l’ha capito?” dopo ogni comando.

Differenze tra i vari modelli Nest

Il nuovo schema di illuminazione non è identico su tutti i dispositivi. Sui Google Home Mini di prima generazione e sui Nest Mini di seconda, infatti, Gemini adotta solo in parte il nuovo linguaggio visivo: anche qui il gradiente arcobaleno compare alla rilevazione della hotword “Hey Google”, ma durante l’elaborazione e la risposta le luci rimangono bianche, senza la transizione viola tipica dei modelli più recenti. Una distinzione che suggerisce la possibilità di un limite hardware o semplicemente una scelta di design volta a mantenere una coerenza cromatica tra generazioni di dispositivi.