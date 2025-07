Google: abbonamenti Nest Aware in aumento

Gli utenti dell’ecosistema smart home di Google si sono trovati di fronte a un’importante (e poco gradita) novità. Quest’ultima riguarda l’abbonamento al servizio Nest Aware. Il cambiamento, tutt’altro che marginale, ha a che fare con un aumento consistente dei costi. Per molti clienti, il rincaro sfiora o supera il 30%. Una percentuale che rende inevitabile riconsiderare il valore complessivo dell’investimento nei dispositivi Nest. Per comprendere l’impatto di tale variazione è necessario sapere che Nest Aware non è un semplice extra. Rappresenta un componente centrale per chi desidera sfruttare pienamente le funzionalità offerte dai dispositivi Google. Senza un abbonamento attivo, infatti, l’utilizzo dei prodotti si riduce a un livello base. Dunque, è possibile accedere solo alle ultime tre ore di video registrato e vengono disattivate le notifiche intelligenti. Così come la conservazione prolungata delle clip e la possibilità di esaminare eventi passati.

Google: nuovi aumenti per l’universo Nest Aware

Un aspetto che mitiga parzialmente il rincaro è la possibilità di utilizzare un singolo abbonamento per tutti i dispositivi collegati allo stesso account. Ciò significa che, anche in presenza di più telecamere o campanelli Nest installati in casa, il costo resta invariato.

Google ha reso noti i nuovi prezzi. La versione standard di Nest Aware costa ora 10 euro al mese oppure 100 euro all’anno. Mentre la variante Plus sale a 18 euro al mese o 180 euro per un anno. La differenza tra le due opzioni non si limita al costo. Nest Aware Plus permette di conservare una cronologia video estesa a 60 giorni. Inoltre, include anche la registrazione video continua degli ultimi 10 giorni, funzionalità assente nella versione base.

La decisione di Google ha riacceso il dibattito sull’affidabilità a lungo termine dei dispositivi smart basati su servizi cloud. I prodotti Nest continuano ad essere apprezzati. Eppure, la possibilità di accedere a molte funzionalità solo tramite abbonamento rende il pacchetto meno interessante. Soprattutto per chi desidera una soluzione economicamente sostenibile.