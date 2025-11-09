Google Maps e Google Foto cambiano volto: in arrivo nuove icone con sfumature e toni più morbidi

Google Foto

Dopo anni di linee nette e colori saturi, Google inaugura una nuova fase estetica per le icone delle sue app, più fluida, sofisticata e coerente con la filosofia dell’“AI era”. Le prime a ricevere il restyling saranno Google Maps e Google Foto, due dei pilastri dell’ecosistema Android e del mondo Google in generale.

Le nuove icone — svelate in anteprima da 9to5Google — mantengono le forme familiari che tutti riconoscono, ma introducono sfumature e gradienti morbidi che segnano il passaggio da un design “tecnico” a uno più “organico” e armonico.

Un’evoluzione cromatica: addio ai colori piatti, benvenute le sfumature

Da sempre i prodotti di Google condividono una palette distintiva fatta di blu, rosso, verde e giallo, disposti in geometrie pulite e simmetriche. Questa scelta visiva — nata ai tempi di Material Design — è stata per anni sinonimo di chiarezza e riconoscibilità. Ora però l’azienda sembra voler cambiare registro, introducendo un effetto luce più dinamico e tridimensionale. Il nuovo stile prevede tonalità più brillanti, ombre appena accennate e gradienti radiali che suggeriscono movimento e profondità. Un portavoce di Google aveva già spiegato la direzione in un comunicato estivo: “Pur restando fedeli ai quattro colori iconici di Google, le nuove sfumature rappresentano l’ondata di innovazione guidata dall’intelligenza artificiale e l’energia creativa che stiamo portando nei nostri prodotti.”

Un linguaggio visivo unificato per l’era AI

Il nuovo stile non sarà limitato a Maps e Foto: Google intende estenderlo progressivamente a tutto il suo ecosistema di app, inclusi Gmail, Calendar e YouTube. L’obiettivo è creare un’identità visiva coerente con l’evoluzione dell’azienda, in cui ogni prodotto rifletta l’integrazione sempre più profonda dell’intelligenza artificiale — dai modelli Gemini ai suggerimenti contestuali presenti in Chrome e Search. Non c’è ancora una data precisa per il rilascio delle nuove icone, ma è probabile che il rollout inizi entro fine anno su Android e iOS, accompagnando gli aggiornamenti delle app principali e i primi pacchetti di personalizzazione per Material You.

Un piccolo cambio, un grande segnale

Google non sta semplicemente cambiando colore: sta ridefinendo il modo in cui comunica visivamente la propria identità. Le nuove icone di Maps e Foto anticipano un linguaggio più emotivo e meno tecnico, in cui la tecnologia non è più fredda e funzionale, ma empatica, dinamica, quasi “viva”. È un dettaglio, certo. Ma nei dettagli — soprattutto quelli cromatici — Google ha sempre nascosto i segni delle sue rivoluzioni più profonde.