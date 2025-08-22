Gemini diventa più utile con ricerca e copia chat

Google continua a potenziare l’app di Gemini, rendendola sempre più centrale tra i suoi servizi. Dopo un periodo di test dedicato agli utenti beta, le nuove funzioni vengono distribuite a livello globale. Il cambiamento principale, da poco introdotto, riguarda la possibilità di cercare tra le conversazioni. L’icona della chat in alto a sinistra è stata sostituita da un menù a tendina, che apre una finestra con un campo di ricerca. Da qui si possono consultare fino a quindici chat recenti, oltre a trovare scorciatoie per avviare nuove conversazioni o accedere alle ultime Gems.

Gemini: nuove funzioni, copia e apprendimento guidato

Subito sotto, gli utenti possono esplorare contenuti aggiuntivi e scorrere facilmente la cronologia. Le conversazioni più importanti restano visibili in alto, mentre le altre si navigano con un sistema intuitivo a scorrimento. L’obiettivo di tutto ciò è quello di garantire un accesso rapido e ordinato ai messaggi, trasformando l’app in uno strumento più comodo e personalizzabile. Questa novità punta a rendere Gemini non solo un assistente intelligente, ma anche un archivio utile per chi gestisce più chat contemporaneamente.

Accanto alla ricerca, arriva un’altra funzione molto richiesta, ovvero la possibilità di evidenziare e copiare direttamente le risposte fornite da Gemini. Il processo è simile a quello che si compie su una pagina web, con la possibilità di selezionare tutto o di usare l’interfaccia “Seleziona testo” dal menù a tre punti. Questo aggiornamento offre maggiore libertà di utilizzo, consentendo di riportare facilmente informazioni in documenti, note o applicazioni di terze parti. Google sta inoltre introducendo lo strumento Guided Learning, pensato per supportare studenti e utenti che desiderano comprendere meglio argomenti complessi. Questa funzione, integrata direttamente in Gemini, offre spiegazioni passo passo e semplifica il processo di apprendimento.

Tale iniziativa mostra come l’assistente stia evolvendo da semplice supporto conversazionale a piattaforma didattica interattiva. Con queste novità, Gemini diventa un’app ancora più completa e trasversale. Google conferma così la volontà di sviluppare strumenti che uniscono intelligenza artificiale e funzionalità pratiche, portando valore concreto nella vita quotidiana degli utenti.