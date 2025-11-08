Moto Edge 70: svelato l’interno dello smartphone ultrasottile di Motorola

A pochi giorni dal debutto ufficiale su Amazon Italia il nuovo Motorola Edge 70 è già protagonista di un approfondito smontaggio che ne mostra l’interno. Il video, pubblicato dal canale YouTube Kingmi Mobile, svela come l’azienda sia riuscita a racchiudere una dotazione hardware completa in un corpo ultrasottile da soli 6mm. Il risultato è uno smartphone che unisce design elegante, ottimizzazione degli spazi e una batteria sorprendentemente capiente.

Proprio la batteria è il cuore del progetto. Essa misura appena 3,9mm di spessore, ma raggiunge una capacità di 4.800 mAh, superiore a quella dei suoi principali rivali, l’iPhone Air e il Samsung Galaxy S25 Edge. Motorola ha sfruttato una struttura interna compatta, con un sistema di dissipazione termica ottimizzato per mantenere basse le temperature del Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, il processore di fascia medio-alta che alimenta il dispositivo.

Prezzo, colori e promozione di lancio per l’ultrasottile Android di Motorola

Il video-smontaggio evidenzia anche la qualità del display OLED da 1,5K, spesso appena 1mm, la metà rispetto al pannello montato sull’iPhone Air. Nonostante la sottigliezza, lo schermo garantisce un’esperienza visiva premium: frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit e protezione Gorilla Glass 7i firmata Corning. Un equilibrio perfetto tra leggerezza e resistenza, che conferma la direzione di Motorola verso dispositivi sempre più raffinati dal punto di vista costruttivo.

Il Moto Edge 70 arriverà sul mercato italiano in tre colorazioni certificate PANTONE: Lily Pad, Bronze Green e Gadget Grey, con un’unica configurazione di memoria. Ovvero 12GB di RAM e 512 GB di archiviazione interna. Il prezzo di listino è fissato a 799€, ma grazie a una promozione esclusiva è possibile ottenerlo a 499€, partecipando al quiz “Unlock the Future” disponibile sul sito ufficiale Motorola.

Chi usufruirà dell’offerta potrà ricevere anche un ricco pacchetto composto da Moto Buds Loop, MotoWatch Fit, Moto Tag e un caricabatterie TurboPower da 68W, oltre a un anno di protezione schermo al costo simbolico di 1 euro. Il voucher promozionale potrà essere utilizzato fino al 18 novembre, ma il codice sconto sarà attivo già al momento del lancio.