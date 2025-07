Motorola Moto Buds Loop

Motorola lancia sul mercato italiano i suoi innovativi moto buds loop, un prodotto che unisce la praticità degli auricolari open-ear con un tocco di eleganza e tecnologia audio di alto livello. Questi auricolari sono i primi di Motorola a vantare la dicitura “Sound by Bose”, promettendo un’esperienza sonora superiore.

Motorola Buds Loop: un design e tecnologia audio open-ear

I moto buds loop sono stati progettati per garantire comfort prolungato e una vestibilità sicura. La loro natura open-ear permette agli utenti di rimanere sempre consapevoli dell’ambiente circostante, lasciando filtrare i suoni esterni. Nonostante questo, Motorola assicura un’alta qualità audio grazie all’implementazione di due driver ironless da 12 mm. Questa configurazione mira a offrire un suono nitido e dettagliato, anche con la caratteristica permeabilità sonora tipica di questa tipologia di auricolari.

Un tocco di lusso e intelligenza artificiale

Oltre alla versione standard, i moto buds loop si distinguono per un’edizione speciale che strizza l’occhio al lusso. Questa variante è impreziosita da cristalli Swarovski in una sofisticata sfumatura French Oak, scelta in collaborazione con Pantone, evidenziando una sorprendente unione di moda e tecnologia.

Per quanto riguarda le chiamate, i moto buds loop integrano la tecnologia crystal talk ai, pensata per garantire conversazioni nitide e chiare, riducendo i rumori di fondo. Ovviamente, si connettono e sfruttano le funzionalità moto ai della gamma di smartphone Motorola, per un’integrazione fluida e intelligente nell’ecosistema del brand.

Autonomia e disponibilità

L’autonomia complessiva dichiarata per i moto buds loop è di 37 ore utilizzando la custodia di ricarica. Non sono stati forniti dettagli sulla durata della singola carica degli auricolari, ma il dato totale suggerisce una buona longevità d’uso prima di dover ricorrere a una ricarica completa. I moto buds loop sono già disponibili sul mercato al prezzo ufficiale di 149€. La versione speciale con cristalli Swarovski, invece, arriverà a metà luglio 2025 e sarà venduta a 299€.